«Σε περίμενα. Με ακούς;»

Ένας άνδρας, μια γυναίκα κι ένας έρωτας που μετατρέπεται σε θύελλα. Το έργο της Μαρίας Μπούρλη καταβυθίζεται στον σκοτεινό κόσμο της συναισθηματικής κακοποίησης και της απομόνωσης. Εκεί που ο θύτης, με στρατηγική και ύπουλα μέσα, απογυμνώνει το θύμα από την ταυτότητά του, αλλοιώνοντας την πραγματικότητα και φυλακίζοντάς το στην ομίχλη του ίδιου του του μυαλού.

Όσο εκείνη βυθίζεται στην ανασφάλεια, εκείνος ανυψώνεται μέσα από την επιβολή. Μέσα από καθηλωτικούς διαλόγους και έντονη κινησιολογία, η παράσταση αναδεικνύει τον μηχανισμό της υποταγής: Τελικά, θα μπορέσει το θύμα να σπάσει τα δεσμά και να βγει στο φως;

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Μαρία Μπούρλη

Ερμηνεύουν: Γιούλη Λιτσαρδάκη, Κωνσταντίνος Κατσούγκρης

Χορογραφίες: Γιούλη Λιτσαρδάκη (Χορ. 1), Μυρτώ Μαυρίδη (Χορ. 2)

Μουσική Επιμέλεια: Μαρία Μπούρλη

Φωτογραφίες / Αφίσα / Trailer: Ex tenebris, visualArts by Manos Ermis

Πρεμιέρα: Τετάρτη 1 Απριλίου 2026

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη (εκτός Μ. Τετάρτης) στις 21.00 για 6 παραστάσεις

Διάρκεια: 65 λεπτά

Σκηνή BRECHT-2510

3ης Σεπτεμβρίου 38, Αθήνα

Τιμές Εισιτηρίων: Γενική Είσοδος: 15€, Μειωμένο (Φοιτητικό, Ανέργων, ΑμεΑ, Άνω των 65, Ατέλεια): 12€

Κρατήσεις: 6944672550, 6995369775 & στο ταμείο του θεάτρου