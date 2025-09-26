Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Ο Bob Ferguson (Leonardo DiCaprio) και η σύντροφός του, Perfidia (Teyana Taylor) μαζί με μια ομάδα ανθρώπων που αυτοαποκαλούνται “French 75”, καταφέρνουν καίρια χτυπήματα κατά της εξουσίας. Μπαίνουν, όμως, στο στόχαστρο του συνταγματάρχη Steven J. Lockjaw (Sean Penn). Δεκαέξι χρόνια μετά την πρώτη τους συνάντηση και τη διάλυση των “French 75”, ο σκληροτράχηλος στρατιωτικός είναι αποφασισμένος να ανακαλύψει πού κρύβονται ο Bob και η κόρη του, Willa (Chase Infinity).

Ο ταλαντούχος Paul Thomas Anderson σκηνοθετεί και γράφει σενάριο του «Μία Μάχη Μετά την Άλλη» (“One Battle After Another”), το οποίο βασίζεται στο διήγημα του Thomas Pynchon, “Vineland”. Ο δημιουργός πραγματεύεται έξυπνα, μέσα από το πρίσμα μαύρης κωμωδίας, ιδιαίτερα σημαντικά και διαχρονικά επίκαιρα πολιτικά και κοινωνικά θέματα, όπως ο ρατσισμός, η διαφθορά και η κατάχρηση της πολιτικής και στρατιωτικής εξουσίας. Το κοφτό, γοργό μοντάζ και η ατμοσφαιρική φωτογραφία με σύστημα VistaVision βοηθούν εξαιρετικά στην αφήγηση του φιλμ, το οποίο, ωστόσο, θα μπορούσε να είναι αρκετά μικρότερο από τις περίπου δυόμιση ώρες της διάρκειάς του. Οι δε θαυμάσιοι ηθοποιοί όλης της διανομής κυριολεκτικά απολαμβάνουν τους ρόλους τους, με την νεαρή Chase Infinity να λάμπει, τον πάντοτε αξιόπιστο Benicio Del Toro να κλέβει την παράσταση, ερμηνεύοντας μια αληθινά cool προσωπικότητα και τον Sean Penn να αξιοποιεί στο έπακρο τον καλύτερο ρόλο της καριέρας του, για τα τελευταία πολλά χρόνια. Όσο για τον DiCaprio, παραδίδει για ακόμη μία φορά μαθήματα υποκριτικής, όχι μόνο με βλέμματα και εκφράσεις χωρίς λόγια, αλλά κυρίως με μια αυτοσαρκαστική διάθεση, την οποία σπάνια έχει αφήσει να φανεί στη μεγάλη οθόνη.

Όποια γνώμη και να έχει τελικά ο θεατής που θα παρακολουθήσει αυτήν την αληθινά ιδιαίτερη ταινία, νομίζω πως δύσκολα θα την ξεχάσει. Και παρότι προσωπικά δεν με βρίσκει σύμφωνη το γεγονός πως ο δημιουργός της δεν καταδικάζει ξεκάθαρα τη βία, ένα είναι βέβαιο: ότι οι άνθρωποι πρέπει να είμαστε αλληλέγγυοι και να αγωνιζόμαστε διαρκώς και αδιαλείπτως για την αποκάλυψη και εκρίζωση της διαφθοράς και την επικράτηση του Δικαίου.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Tanweer, από την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου.

