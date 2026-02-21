Ο Moby κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με τίτλο “Future Quiet” μέσω BMG. Πρόκειται για την 23η στούντιο δουλειά του και κινείται σε μια κυρίως ατμοσφαιρική/ambient κατεύθυνση, ως συνέχεια της πρόσφατης πιο μινιμαλιστικής περιόδου του.

Κεντρικό “σήμα” της κυκλοφορίας είναι η νέα εκδοχή του “When It’s Cold I’d Like to Die”, τραγούδι που γνώρισε αναζωπύρωση τα τελευταία χρόνια χάρη στη χρήση του στο Stranger Things, εδώ όμως επανέρχεται με φωνητικά του Jacob Lusk (Gabriels).

Στο Future Quiet ο Moby αναφέρεται ανοιχτά στις επιρροές που τον οδήγησαν στη “χαμηλόφωνη” αισθητική του δίσκου: από This Mortal Coil και Cocteau Twins μέχρι ambient αναφορές τύπου Eno/Bowie, αλλά και κλασικούς δημιουργούς όπως Arvo Pärt και Górecki. Το άλμπουμ είναι κατά κύριο λόγο οργανικό/ορχηστρικό, με επιλεγμένες συμμετοχές στα φωνητικά από serpentwithfeet, Elise Serenelle και India Carney.

Η Apple Music περιγράφει το άλμπουμ ως μια δουλειά που ξεκινά από το “When It’s Cold I’d Like to Die” και στη συνέχεια ανοίγει σε piano-led ambient στιγμές και πιο “κινηματογραφικές” ενορχηστρώσεις, δείχνοντας έναν Moby που κοιτά το παρελθόν του χωρίς να μένει σε νοσταλγία.