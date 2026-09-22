Οι «Μπαμπάδες με ρούμι» των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέππα συνεχίζουν για πέμπτη χρονιά στο Θέατρο Αλίκη, με τη Βίκυ Σταυροπούλου, τον Θανάση Ευθυμιάδη, τη Χριστίνα Τσάφου, τον Λευτέρη Ελευθερίου, τη Βίβιαν Κοντομάρη και την Κωνσταντίνα Μιχαήλ στους βασικούς ρόλους. Τριάντα χρόνια μετά την πρώτη παρουσίαση του έργου, η καυστική σάτιρα επιστρέφει με το ίδιο ειρωνικό βλέμμα απέναντι στην ελληνική κοινωνία και στους μηχανισμούς που γεννούν απληστία, μικρότητα και συγκρούσεις.

Μια αιχμηρή σάτιρα της ελληνικής κοινωνίας

Οι «Μπαμπάδες με ρούμι» παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά το 1996 και, τρεις δεκαετίες αργότερα, εξακολουθούν να συνομιλούν με μια πραγματικότητα που έχει αλλάξει μορφή αλλά όχι απαραίτητα ουσία. Το έργο παρακολουθεί μια κοινωνία που προσπαθεί να ξεπεράσει τον εαυτό της, ενώ ταυτόχρονα παγιδεύεται σε συμπεριφορές άπληστες, ρατσιστικές και προσβλητικές.

Στο μεταξύ, μια νέα χιλιετία έχει φέρει ανατροπές, ματαιώσεις σχεδίων, αμέτρητα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επαναπροσδιορισμούς ζωής και μια νέα αταξία. Η αλλαγή ταξικής ταυτότητας που πολλοί επιδίωξαν δεν έφερε πάντοτε τα αναμενόμενα κέρδη: σπίτια έκλεισαν, επιχειρήσεις κατέρρευσαν, ενώ οι αρχές και οι αξίες παρέμειναν συχνά εξίσου εύθραυστες. Η «κρίση συνείδησης» υποχωρεί και μένει, όπως σημειώνει το ίδιο το έργο, σκέτη η «κρίση».

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι ήρωες της παράστασης — η Ρόη, η Βέσκα, ο Παναγιώτης, η Τζένη, ο Χρήστος και η κυρία Βάσω — μοιάζουν όλο και λιγότερο υπερβολικοί και όλο και περισσότερο αναγνωρίσιμοι. Πρόσωπα που κινούνται ανάμεσα στην κωμωδία και τον ρεαλισμό, χωρίς να αφήνουν τον θεατή να ξεχάσει τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια φαινομενικά συνηθισμένη καθημερινότητα.

Η υπόθεση

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται τέσσερα εκατομμύρια που είχε κερδίσει στο Τζόκερ ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος πλέον έχει φύγει από τη ζωή. Η περιουσία αναζητά τον κληρονόμο της και γύρω της στήνεται ένα απολαυστικά σκοτεινό παιχνίδι.

Δύο γιοι, δύο νύφες, μια γειτόνισσα που λειτουργεί σαν παντογνώστης παρατηρητής και μια εφιαλτική νοσοκόμα μιλούν, μαλώνουν, δολοπλοκούν και υφαίνουν ένα γλυκό σχέδιο αλληλοεξόντωσης. Το μόνο που απομένει είναι να φανεί ποιος θα μείνει τελικά ζωντανός για να πάρει την περιουσία.

Παίζουν:

Βίκυ Σταυροπούλου

Θανάσης Ευθυμιάδης

Χριστίνα Τσάφου

Λευτέρης Ελευθερίου

Βίβιαν Κοντομάρη

Κωνσταντίνα Μιχαήλ

Συγγραφείς: Θανάσης Παπαθανασίου – Μιχάλης Ρέππας

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαθανασίου – Μιχάλης Ρέππας

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Έβελυν Σιούπη

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Βοηθός σκηνογράφου: Ελίνα Δράκου

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Πρεμιέρα: Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: κάθε Τετάρτη στις 20:00, Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, Σάββατο στις 18:00 και 21:00, Κυριακή στις 19:00

Διάρκεια: 120 λεπτά, με διάλειμμα

Θέατρο Αλίκη

Αμερικής 4, Αθήνα

Τηλ.: 211 1000 365

Εισιτήρια:

VIP1: 40€

VIP2: 30€

Α’ Ζώνη: 25€ (Σάββατο απόγευμα: 22€)

Β’ Ζώνη: 20€

Φοιτητικό, ανέργων, παιδικό έως 12 ετών και ΑμεΑ χωρίς αμαξίδιο: 18€ στη Β’ Ζώνη

Θέσεις περιορισμένης ορατότητας: 16€

Άτομα με αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Προπώληση: more.com