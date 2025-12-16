Ο Μύρωνας Στρατής είναι εδώ και υπόσχεται ένα αξέχαστο live party στο Stage7 με οδηγό την ξεχωριστή σκηνική του παρουσία και την επικοινωνία που αναπτύσσει αβίαστα με το κοινό!

Ένα εκρηκτικό playlist με ευφάνταστες διασκευές σε αγαπημένα ποπ και ροκ κομμάτια και δικές του επιτυχίες δημιουργεί το απόλυτο soundtrack που θα εκτοξεύσει τη διάθεση στα ύψη! Θετική ενέργεια, παιχνιδιάρικη διάθεση, νεανικά vibes και χιούμορ συνθέτουν ένα μοναδικό blend για ένα must see event!

Are you in?

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου



Stage Seven

Βιργινίας Μπενάκη 7, Μεταξουργείο (Πλησίον Σταθμού Μετρό)

Είσοδος: 15€

Προπώληση: more.com