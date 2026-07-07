Η Naika έρχεται στην Αθήνα για μία ξεχωριστή καλοκαιρινή εμφάνιση, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.

Με ήχο που κινείται ανάμεσα στην alternative pop, τα tropical στοιχεία και τους ρυθμούς από διαφορετικές μουσικές κουλτούρες, η Naika έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να διαμορφώσει μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική ταυτότητα. Η μουσική της συνδυάζει ρυθμό, συναίσθημα και έντονη σκηνική παρουσία, στοιχεία που την έχουν φέρει κοντά σε ένα διαρκώς αυξανόμενο διεθνές κοινό.

Οι ζωντανές εμφανίσεις της ξεχωρίζουν για την ενέργεια και την αμεσότητά τους, με την ίδια να δημιουργεί μια δυνατή σύνδεση με το κοινό από την πρώτη στιγμή. Στην Αθήνα, η Naika θα παρουσιάσει ένα live που αναμένεται να μεταφέρει στη σκηνή τον ιδιαίτερο ήχο και την αισθητική που την έχουν κάνει να ξεχωρίσει στη διεθνή pop σκηνή.

Τη βραδιά θα ανοίξει η Marseaux, μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες της σύγχρονης ελληνικής pop σκηνής. Με albums όπως τα «κόρη», «Chica» και «Witch», αλλά και με επιτυχημένες συνεργασίες και τραγούδια που αγαπήθηκαν από το κοινό, η Marseaux συνεχίζει να εξελίσσεται και να αφήνει το δικό της αποτύπωμα στη νέα ελληνική pop. Στις 12 Ιουλίου θα παρουσιάσει ένα δυναμικό set με αγαπημένα κομμάτια και τη σκηνική ενέργεια που τη χαρακτηρίζει.

Κυριακή 12 Ιουλίου 2026

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων

Τιμές εισιτηρίων:

Presale

General Admission: 40€

Golden Standing: 55€

Ταμείο

General Admission: 45€

Golden Standing: 60€

Online προπώληση: more.com