Η Νατάσα Μποφίλιου παρουσιάζει στο Λονδίνο και τις Βρυξέλλες μια συναυλία που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τους σταθερούς καλλιτεχνικούς συνεργάτες της, τον συνθέτη Θέμη Καραμουρατίδη και τον στιχουργό Γεράσιμο Ευαγγελάτο.

Με επίκεντρο τα τραγούδια από τη μακροχρόνια συνεργασία τους, η παράσταση αποτυπώνει την ουσία και τη δύναμη μιας από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Η Νατάσσα Μποφίλιου συνδυάζει αρμονικά σε μία δυναμική live performance, τη λυρική μελωδικότητα με την εντυπωσιακή σκηνική ένταση.

Μια συναυλία που χαρακτηρίζεται από τη συναισθηματική αμεσότητα, το εκφραστικό βάθος και την εκρηκτική σκηνική παρουσία, μίας από τις σημαντικότερες σύγχρονες ερμηνεύτριες της Ελλάδας.

Πέμπτη 07/05

Doors: 19.00 | Live: 20.00

Λονδίνο: O2 Shepherds Bush Empire

Tickets: https://www.ticketmaster.co.uk/

Παρασκευή 08/05

Doors: 19.00 | Live: 20.00

Βρυξέλλες: La Madeleine

Tickets: https://ticketlive.be