Η Natasha Hamilton, γνωστή στο ευρύ κοινό ως μέλος των Atomic Kitten, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της με την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού EP, “Extraction”.

Για όσους μεγάλωσαν με την pop των αρχών των 00s, το όνομά της είναι άμεσα συνδεδεμένο με μια από τις πιο χαρακτηριστικές βρετανικές girl bands εκείνης της εποχής. Οι Atomic Kitten γνώρισαν μεγάλη επιτυχία με τραγούδια όπως τα “Whole Again”, “Eternal Flame” και “The Tide Is High (Get the Feeling)”, αφήνοντας το δικό τους αποτύπωμα στη mainstream pop κουλτούρα. Η Natasha Hamilton υπήρξε μία από τις βασικές παρουσίες του συγκροτήματος, με μια διαδρομή που κράτησε περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Το “Extraction” έρχεται σε μια διαφορετική στιγμή για την ίδια. Μετά την αποχώρησή της από τις Atomic Kitten, η Hamilton επιχειρεί πλέον να συστηθεί ξανά στο κοινό ως αυτόνομη καλλιτέχνιδα, μακριά από την ταμπέλα της girl band και πιο κοντά σε έναν προσωπικό, ώριμο ήχο.

Το EP περιλαμβάνει πέντε τραγούδια: “Numb”, “Fantasy”, “White Feather”, “Garden Of Eden” και “Milk & Honey”. Μέσα από αυτά, η Natasha Hamilton φαίνεται να κινείται σε ένα σύγχρονο pop περιβάλλον, με ηλεκτρονικά στοιχεία, πιο εσωτερική διάθεση και στίχους που παραπέμπουν σε προσωπική αναμέτρηση, απελευθέρωση και επανεκκίνηση.

Ο τίτλος “Extraction” μοιάζει να λειτουργεί συμβολικά. Δεν παραπέμπει απλώς σε μια νέα δισκογραφική κυκλοφορία, αλλά σε μια διαδικασία απομάκρυνσης από όσα την καθόρισαν μέχρι σήμερα. Σαν μια προσπάθεια να βγάλει από μέσα της εμπειρίες, μνήμες, φόβους και επιθυμίες, μετατρέποντάς τα σε τραγούδια που μιλούν περισσότερο για το τώρα παρά για τη νοσταλγία του παρελθόντος.

Το “Numb” δίνει τον τόνο μιας πιο σκοτεινής και συναισθηματικής πλευράς, ενώ το “Fantasy” κινείται σε πιο εξωστρεφή pop κατεύθυνση. Το “White Feather” προσθέτει μια πιο ευαίσθητη διάσταση, το “Garden Of Eden” ανοίγει έναν χώρο ελευθερίας και προσωπικής έκφρασης, ενώ το “Milk & Honey” ολοκληρώνει το EP με μια αίσθηση επιθυμίας, γλυκύτητας και αναζήτησης.

Το ενδιαφέρον στην περίπτωση της Natasha Hamilton δεν είναι μόνο ότι επιστρέφει με νέο υλικό. Είναι ότι προσπαθεί να το κάνει με τους δικούς της όρους. Το “Extraction” δεν στηρίζεται αποκλειστικά στη μνήμη των Atomic Kitten, αλλά επιχειρεί να δείξει μια καλλιτέχνιδα που θέλει να πάρει τον έλεγχο της αφήγησής της και να χτίσει μια νέα, προσωπική ταυτότητα.

Για το κοινό που τη θυμάται από τις μεγάλες επιτυχίες των Atomic Kitten, το EP έχει αναπόφευκτα μια νοσταλγική αφετηρία. Όμως η ουσία του βρίσκεται αλλού: στην προσπάθεια της Natasha Hamilton να μετατρέψει μια μεγάλη pop διαδρομή σε κάτι πιο προσωπικό, πιο ανεξάρτητο και πιο κοντά στη γυναίκα και την καλλιτέχνιδα που είναι σήμερα.