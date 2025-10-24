Η επιτυχημένη παράσταση «Μια ζωή» – Ο μονόλογος μιας μοδίστρας, που παίχτηκε με διαρκή sold out την προηγούμενη σεζόν, συνεχίζεται για 2η χρονιά στο Πτι Παλαί. Ο Πέτρος Ζούλιας υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία, με τη Νένα Μεντή να καταθέτει μία από τις συγκλονιστικότερες ερμηνείες της σεζόν, που συγκίνησε και καθήλωσε κοινό και κριτική. Μετά από τη θερμή υποδοχή στο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη, η παράσταση συνεχίζεται στην Αθήνα, από τις 25 Οκτωβρίου.

Στον ιδιαίτερο αυτό θεατρικό μονόλογο, παρακολουθούμε μια απλή, λαϊκή γυναίκα. Μια ηλικιωμένη μοδίστρα, που εξιστορεί κομμάτια της ζωής της, ενώ αδειάζει το ατελιέ στο οποίο εργαζόταν όλη της τη ζωή. Τα προσωπικά της βιώματα συναντούν την ιστορία της νεότερης και σύγχρονης Ελλάδας, με μουσική υπόκρουση τα τραγούδια που σημάδεψαν γεγονότα και στιγμές της πορείας της.

Στο ταξίδι των αναμνήσεών της, γεμάτο με νοσταλγία για το παρελθόν αλλά και αγωνία για το μέλλον, συναντάμε την ψυχή του καθημερινού ανθρώπου που συνεχίζει να αγωνίζεται για να ζήσει σε έναν κόσμο που αλλάζει γρήγορα και αμετάκλητα. Μια ιστορία – φόρος τιμής στις απλές προσωπικές ιστορίες του καθενός από εμάς, αλλά και στις μεγάλες συγκινήσεις της ζωής.

Συντελεστές

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας

Σκηνικά: Άννα Ζούλια

Κοστούμια: Νίκος Χαρλαύτης

Μουσική: Παναγιώτης Τσεβάς

Φωτισμοί: Μελίνα Μάσχα

Βοηθός σκηνοθέτη: Άννα Μαρία Κατσουλάκη

Από τις 25 Οκτωβρίου 2025

Τετάρτη – 21:00

Σάββατο – 21:00

Κυριακή – 18:00

Θέατρο Πτι Παλαί

Ριζάρη 24, Παγκράτι

Τηλ. 2107223948

Εισιτήρια: Από 15 ευρώ

Προπώληση: more.com