Η σχέση της μουσικής με την εικόνα δεν είναι κάτι νέο. Αυτό που αλλάζει όμως σήμερα είναι η κλίμακα, η στρατηγική και –κυρίως– η σημασία που αποκτά για τις ίδιες τις πλατφόρμες. Η πρόσφατη συμφωνία ανάμεσα στη Netflix και τη Warner Music Group έρχεται να επιβεβαιώσει ότι τα μουσικά ντοκιμαντέρ δεν αποτελούν πλέον μια “παράλληλη” κατηγορία περιεχομένου, αλλά έναν από τους βασικούς πυλώνες της streaming εποχής.

Η συνεργασία αφορά ένα πολυετές αποκλειστικό deal, μέσα από το οποίο η Netflix αποκτά πρόσβαση στον τεράστιο κατάλογο της Warner Music. Αυτό σημαίνει ότι στο άμεσο μέλλον μπορούμε να περιμένουμε ντοκιμαντέρ και σειρές που θα εστιάζουν σε μερικά από τα πιο εμβληματικά ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρίσκονται στο “οπλοστάσιο” της Warner περιλαμβάνονται θρύλοι όπως οι David Bowie και Aretha Franklin, αλλά και σύγχρονες δυνάμεις όπως οι Coldplay και Bruno Mars.

Τα projects θα δημιουργούνται σε συνεργασία με τους ίδιους τους καλλιτέχνες ή τις οικογένειές τους, κάτι που δείχνει μια πιο “ελεγχόμενη” και αυθεντική προσέγγιση στη μουσική αφήγηση.

Γιατί τα μουσικά ντοκιμαντέρ έγιναν το νέο “όπλο” του streaming

Η συμφωνία αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη τάση που διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια στον χώρο του streaming. Οι πλατφόρμες επενδύουν ολοένα και περισσότερο σε μουσικό περιεχόμενο, καθώς αυτό έχει τη δύναμη να ενισχύει ουσιαστικά τη σχέση του κοινού με τους καλλιτέχνες, να αξιοποιεί ήδη υπάρχον υλικό και καταλόγους που έχουν αποδεδειγμένη αξία, αλλά και να προσελκύει νέο κοινό μέσα από ονόματα που είναι ήδη αναγνωρίσιμα και αγαπητά.

Η επιτυχία projects όπως το “Eras Tour” της Taylor Swift –το οποίο ξεπέρασε τα 260 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις παγκοσμίως από την κινηματογραφική του προβολή– απέδειξε ότι η μουσική μπορεί να μετατραπεί σε ένα τεράστιο κινηματογραφικό και streaming γεγονός.

Με απλά λόγια: η μουσική δεν είναι πια μόνο για ακρόαση. Είναι περιεχόμενο.

Netflix vs Disney+ vs Apple: η νέα μάχη

Η Netflix δεν κινείται μόνη της, αλλά εισέρχεται σε μια ήδη έντονη και διαμορφωμένη “μάχη” ανάμεσα στις μεγάλες πλατφόρμες. Το Disney+ έχει στραφεί δυναμικά προς μουσικά αφιερώματα και καλλιτέχνες με ιστορικό αποτύπωμα, επενδύοντας σε περιεχόμενο που βασίζεται στη νοσταλγία και τη διαχρονικότητα. Την ίδια στιγμή, η Apple Music έχει ήδη δημιουργήσει ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο περιεχομένου γύρω από καλλιτέχνες, αξιοποιώντας τη στενή του σχέση με τη μουσική βιομηχανία και προσφέροντας πιο άμεση πρόσβαση σε αποκλειστικά projects. Από την πλευρά του, το HBO/Max επιλέγει μια διαφορετική προσέγγιση, εστιάζοντας περισσότερο σε ιστορικά και πιο “βαθιά” μουσικά θέματα, επιχειρώντας να δώσει έμφαση στην αφήγηση και την πολιτιστική διάσταση της μουσικής.

Η συνεργασία με τη Warner Music δίνει στη Netflix ένα τεράστιο πλεονέκτημα: πρόσβαση σε έναν από τους μεγαλύτερους μουσικούς καταλόγους στον κόσμο και δυνατότητα παραγωγής αποκλειστικού περιεχομένου.

Από το τραγούδι… στο storytelling

Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της εξέλιξης δεν είναι απλώς τα ονόματα που θα δούμε, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει η αφήγηση γύρω από τη μουσική. Τα νέα ντοκιμαντέρ δεν θα περιορίζονται σε απλές βιογραφίες, backstage υλικό ή καταγραφές συναυλιών. Αντίθετα, θα λειτουργούν ως ολοκληρωμένες αφηγήσεις καριέρας, ως πολιτιστικά ντοκουμέντα που αποτυπώνουν μια ολόκληρη εποχή, αλλά και ως εργαλεία επανασύστασης καλλιτεχνών σε ένα νέο κοινό. Με αυτόν τον τρόπο, η μουσική αποκτά μια δεύτερη οπτική, αυτή της εικόνας.

Τι σημαίνει αυτό για τη μουσική βιομηχανία

Η συνεργασία Netflix x Warner Music δείχνει κάτι πολύ ξεκάθαρο: η μάχη της μουσικής δεν δίνεται πλέον μόνο στα charts, αλλά και στις πλατφόρμες περιεχομένου. Οι δισκογραφικές δεν περιορίζονται πια στο να πουλάνε τραγούδια, αλλά επενδύουν όλο και περισσότερο σε ιστορίες, εικόνες και συνολικές εμπειρίες γύρω από τους καλλιτέχνες τους.

Την ίδια στιγμή, οι πλατφόρμες δεν ανταγωνίζονται μόνο σε σειρές και ταινίες, αλλά διεκδικούν χώρο μέσα από πολιτιστικό περιεχόμενο με παγκόσμια απήχηση, στο οποίο η μουσική αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αυτό που βλέπουμε δεν είναι απλώς μια συνεργασία. Είναι ένα ακόμη βήμα προς ένα μέλλον όπου η μουσική θα εξαρτάται ολοένα και περισσότερο από οπτικά ερεθίσματα.

Και αν κάτι είναι σίγουρο, είναι ότι τα επόμενα χρόνια τα μουσικά ντοκιμαντέρ δεν θα είναι απλώς ένα είδος, θα είναι βασικό κομμάτι της παγκόσμιας pop κουλτούρας.