Το έργο «Ο Πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ (γαλλικός τίτλος Le Père) παρουσιάζεται από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου στο Θέατρο Στοά. Πρόκειται για τη γνωστή ταινία του 2020 με τίτλο The Father, σε σκηνοθεσία του ίδιου του συγγραφέα και πρωταγωνιστές τον Άντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν, που απέσπασε Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για τον Χόπκινς και Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου.

Το έργο πρωτοπαίχτηκε στο Παρίσι το 2012 με τον Ρομπέρ Ίρς στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Αντρέ και το 2014 βραβεύτηκε με το βραβείο Molière καλύτερου έργου. Σταδιοδρόμησε με τεράστια επιτυχία σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Παρίσι, θεωρούμενο ως ένα από τα σπουδαιότερα έργα της δεκαετίας.

Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2015 στο Θέατρο Χορν με τίτλο «Ο Μπαμπάς», σε σκηνοθεσία και πρωταγωνιστικό ρόλο του Σταμάτη Φασουλή, με την Μαρίνα Ασλάνογλου ως κόρη, ενώ το 2023 ανέβηκε ξανά στο Σύγχρονο Θέατρο, με τον Περικλή Μουστάκη και την Ιωάννα Παππά, σε σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη.

Στη Στοά, τον ρόλο του Αντρέ ερμηνεύει ο Θανάσης Παπαγεωργίου, που υπογράφει και τη σκηνοθεσία της παράστασης, ενώ τον ρόλο της κόρης υποδύεται η Εύα Καμινάρη. Τα σκηνικά και τα κοστούμια φέρουν την υπογραφή της Λέας Κούση, η οποία έχει κάνει και τη μετάφραση του έργου.

«Αυτοί οι ρόλοι είναι ένα στοίχημα για τον ηθοποιό», λέει ο Θανάσης Παπαγεωργίου.

«Προσωπικά δεν μ’ ενδιαφέρει η ερμηνεία ενός ανοιακού, κάτι τέτοιο θα μπορούσε να στηριχτεί σε άσκηση των εκφραστικών σου μέσων και θα κινδύνευε να οδηγήσει σε μια επίδειξη τεχνικής. Σημασία έχει να καταλάβω τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενός τέτοιου ατόμου, πότε χάνεται στον “κόσμο του” και πότε επανέρχεται στον “κόσμο μας”. Πού νιώθει πιο ασφαλής; Στο χάος του, που κανείς μας δεν ξέρει αν είναι πράγματι χάος, ή στην αγκαλιά μας, που από ζεστή φωλιά μετατρέπεται αστραπιαία σε απόλυτη επιφύλαξη ή και εχθρότητα, που μόνο εκείνος ξέρει το γιατί; Υπάρχει ευθεία γραμμή άραγε, όταν το μυαλό μας βρεθεί σε τέτοια σκοτεινά μονοπάτια;»

Το έργο θα παρουσιάζεται κάθε Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή, ενώ τα Σαββατοκύριακα συνεχίζεται για τρίτη χρονιά το «Επάγγελμα της μητρός μου» για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαγεωργίου

Μετάφραση, σκηνικό, κοστούμια: Λέα Κούση

Ερμηνεύουν: Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Τσουρουνάκης

Παραστάσεις

Τετάρτη και Πέμπτη στις 19:00

Παρασκευή στις 20:30

Θέατρο Στοά

Μπισκίνη 55, Ζωγράφου

Τηλέφωνο: 210 7702830

Εισιτήρια: 20 €, 15 € (Τετάρτη)

Προπώληση: www.more.com