Το «Ο Πατέρας μου» του Φλοριάν Ζελλέρ επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Στοά, σε σκηνοθεσία του Θανάση Παπαγεωργίου, ο οποίος ερμηνεύει και τον κεντρικό ρόλο του Αντρέ. Η παράσταση εστιάζει στην εύθραυστη πραγματικότητα ενός ανθρώπου που χάνει σταδιακά την ικανότητα να οργανώσει τη σκέψη και την αντίληψή του, αλλά και στη σχέση του με τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω του.

Η παράσταση επαναλαμβάνεται για δεύτερη χρονιά μετά την περσινή της παρουσίαση στο Θέατρο Στοά.

Το έργο και η διαδρομή του

Το έργο του Φλοριάν Ζελλέρ έγινε ευρύτερα γνωστό και μέσα από την κινηματογραφική μεταφορά του 2020, «The Father», την οποία σκηνοθέτησε ο ίδιος ο συγγραφέας, με πρωταγωνιστές τον Άντονι Χόπκινς και την Ολίβια Κόλμαν. Η ταινία απέσπασε Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Χόπκινς και Όσκαρ Καλύτερου Διασκευασμένου Σεναρίου.

Το έργο πρωτοπαρουσιάστηκε στο Παρίσι και τιμήθηκε με βραβείο Molière καλύτερου έργου, ενώ στη συνέχεια γνώρισε μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο και τη Νέα Υόρκη. Στο δελτίο Τύπου χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα της δεκαετίας.

Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2015 από τον Σταμάτη Φασουλή, ενώ το 2023 ανέβηκε στο Σύγχρονο Θέατρο σε σκηνοθεσία της Ελένης Σκότη.

Η παράσταση στη Στοά

Τον ρόλο του Αντρέ ερμηνεύει ο Θανάσης Παπαγεωργίου, ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία. Την κόρη του Αντρέ ερμηνεύει η Εύα Καμινάρη και τον Πιερ ο Αργύρης Παυλίδης. Στους ρόλους των τριών φροντιστών, οι οποίοι στο ταραγμένο μυαλό του Αντρέ μετατρέπονται σε διαφορετικά πρόσωπα, εμφανίζονται η Ιωάννα Παυλίδου, η Ελευθερία Στεργίδου και ο Γιάννης Χαντέλης.

Η μετάφραση, το σκηνικό και τα κοστούμια είναι της Λέας Κούση.

Ο Θανάσης Παπαγεωργίου για τον ρόλο

«Αυτοί οι ρόλοι είναι ένα στοίχημα για τον ηθοποιό. Προσωπικά δεν μ’ ενδιέφερε η ερμηνεία ενός ανοϊκού, γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να στηριχτεί στη χρήση και την επίδειξη των εκφραστικών σου μέσων και τότε θα κινδύνευε να χαθεί η ουσία. Σημασία έχει να προσπαθήσει ο ηθοποιός να καταλάβει – αν κάτι τέτοιο είναι ποτέ δυνατόν – τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό ενός τέτοιου ατόμου, πότε χάνεται στον “κόσμο του” και πότε επανέρχεται στον “κόσμο μας”, πού νιώθει πιο ασφαλής. Στο χάος του, που κανείς μας δεν ξέρει αν είναι πράγματι χάος, ή στην αγκαλιά μας, που από ζεστή φωλιά μετατρέπεται γι’ αυτόν αστραπιαία σε απόλυτη επιφύλαξη ή και εχθρότητα, που μόνο εκείνος ξέρει το γιατί; Αυτή η διαδικασία ήταν και το κυρίαρχο στοιχείο που συγκίνησε τους θεατές, που σε ένα τεράστιο ποσοστό είχαν μια παρόμοια περίπτωση στο περιβάλλον τους, όπου βλέποντας την παράσταση ένιωσαν ένα είδος λύτρωσης που δημιούργησε η αναγνώριση του αληθινού προβλήματος και που δεν είναι άλλο από την αδυναμία του ασθενούς να οργανώσει το μυαλό του και τη σκέψη του.»

Σκηνοθεσία: Θανάσης Παπαγεωργίου

Μετάφραση, σκηνικό, κοστούμια: Λέα Κούση

Παίζουν:

Θανάσης Παπαγεωργίου, Εύα Καμινάρη, Αργύρης Παυλίδης, Ιωάννα Παυλίδου, Ελευθερία Στεργίδου, Γιάννης Χαντέλης

Πρεμιέρα: Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026

Παραστάσεις: Παρασκευή & Σάββατο 20:30 | Κυριακή 19:00

Θέατρο Στοά

Μπισκίνη 55, Ζωγράφου

Τηλέφωνο: 2107702830

Τιμές εισιτηρίων: 20€, 15€

Προπώληση: more.com