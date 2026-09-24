Η κοινωνική κωμωδία «Οι Από Κάτω» της Ζέτης Φίτσιου, που έχει τιμηθεί με το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου 2022, επιστρέφει στο Θέατρο Auditorium για δεύτερη χρονιά, σε σκηνοθεσία Κώστα Σιλβέστρου, με τους Ερρίκο Λίτση, Κώστα Καζάκα και Άνδρη Θεοδότου.

Το έργο χρησιμοποιεί το χιούμορ για να μιλήσει για ανθρώπους που βρίσκονται στο περιθώριο και για όσα η κοινωνία συνηθίζει να προσπερνά. Στο κέντρο του βρίσκεται το δίπολο «από πάνω» και «από κάτω», όχι μόνο ως χωροταξία αλλά και ως ιεραρχία: ποιος φαίνεται, ποιος ακούγεται, ποιος έχει πρόσβαση και ποιος μένει εκτός κάδρου.

Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου

Η Ζέτη Φίτσιου τιμήθηκε το 2022 με το Κρατικό Βραβείο Συγγραφής Θεατρικού Έργου για τους «Από Κάτω». Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, η επιτροπή βράβευσης ξεχώρισε την πρωτότυπη δραματουργία, τον καθαρό χειρισμό των χαρακτήρων και τη φαντασία του έργου, που συνδέει την ανθρώπινη ιστορία με σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Ερρίκος και ο Βλάσης, δύο κατάδικοι για μια μικρή ληστεία τράπεζας, βρίσκονται εδώ και χρόνια σε καταναγκαστικά έργα καθαρισμού ενός υπονόμου. Πρόκειται να εκτίσουν την ποινή τους μόλις καθαρίσουν εντελώς τον χώρο. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα: μια τρύπα στην οροφή του υπονόμου, από όπου καταλήγουν συνεχώς τα σκουπίδια του «επάνω» κόσμου.

Έτσι, ενώ οι δύο ήρωες προσπαθούν να διατηρήσουν τον υπόνομό τους καθαρό, αυτός ξαναβρομίζει ασταμάτητα. Οι δυο φυλακισμένοι κάνουν συνεχώς αιτήσεις στον Δήμο για να κλείσει την τρύπα, αλλά πάντοτε τους αγνοούν. Όλα αλλάζουν όταν από αυτή την τρύπα πέφτει ξαφνικά η Έμυ, η πιο διάσημη influencer της χώρας.

Η απρόσμενη συνάντηση των τριών ηρώων ανατρέπει τις ισορροπίες και φέρνει στην επιφάνεια ερωτήματα για την εικόνα, την αποδοχή, την εξουσία και την ανάγκη του ανθρώπου να αναμετρηθεί με τον εαυτό του και να «δει» ποιος πραγματικά είναι.

Η ματιά της συγγραφέως

Στη θεατρική της γραφή, η Ζέτη Φίτσιου δημιουργεί κόσμους όπου το γέλιο συναντά την κοινωνική παρατήρηση. Στους «Από Κάτω», η κωμωδία δεν λειτουργεί ως φυγή από την πραγματικότητα, αλλά ως ένας διαφορετικός τρόπος να δούμε τον κόσμο γύρω μας. Οι ήρωές της δεν είναι απλώς «οι αποκλεισμένοι» μιας ιστορίας. Είναι άνθρωποι με επιθυμίες, φόβους, αντιφάσεις και ανάγκη για σύνδεση. Μέσα από τις αδυναμίες και τα λάθη τους, γίνονται αναγνωρίσιμοι, αστείοι και βαθιά ανθρώπινοι.

Σκηνοθετικό σημείωμα

«Από την πρώτη στιγμή που διάβασα το έργο της Ζέτης Φίτσιου, με κέρδισαν το χιούμορ και η ευαισθησία με την οποία απέδωσε τους ήρωές της. Τρεις χαρακτήρες που, μέσα από τις αδυναμίες και τις προσωπικές τους ρωγμές, γίνονται απρόσμενα αστείοι, αναγνωρίσιμοι και βαθιά ανθρώπινοι. Οι “Από Κάτω” είναι ένας ενδιάμεσος χώρος όπου το λογικό συναντά το παράλογο, η κωμωδία τη συγκίνηση και η καθημερινότητα τα μεγάλα ερωτήματα της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι μια ιστορία για την ανάγκη μας να υπάρχουμε, να ακουστούμε και να βρούμε χώρο σε μια κοινωνία γεμάτη αποκλεισμούς και αντιφάσεις.»

Κώστας Σιλβέστρος

Παίζουν:

Ερρίκος Λίτσης

Κώστας Καζάκας

Άνδρη Θεοδότου

Έργο: Ζέτη Φίτσιου

Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος

Μουσική: Ecati

Σκηνικά – Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Τέλλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Σπύρος Σπεραντζάς

Φωτογραφίες – Trailer: Διονύσης Κούτσης

Οπτική ταυτότητα παράστασης: Ιωάννης Κ. Τσίγκας

Μακιγιάζ φωτογράφισης: Όλγα Φαλέι

Διεύθυνση & οργάνωση παραγωγής: Σπύρος Σπεραντζάς

Υπεύθυνη παραγωγής: Ιωάννα Συμεωνίδου

Στην παράσταση ακούγονται οι φωνές των Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γιάννη Μποσταντζόγλου, Θανάση Αλευρά και Ηλία Μαμαλάκη.

Πρεμιέρα: Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2026

Παραστάσεις:

Πέμπτη 21:00

Σάββατο 15:00

Κυριακή 18:00

Θέατρο Auditorium

Σίνα 2-4, Αθήνα

Τηλ: 210 3614216, 210 3642334

Εισιτήρια: 20€ κανονικό, 16€ μειωμένο

Προπώληση: more.com