Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει, από τις 22 Οκτωβρίου, την παράσταση «Ομόνοια – μια μυθοπλασία», των Ανέστη Αζά, Μιχάλη Πητίδη και Πρόδρομου Τσινικόρη, στο θέατρο Δίπυλον. Ένα ατμοσφαιρικό αστικό θρίλερ —σε σκηνοθεσία Ανέστη Αζά και Πρόδρομου Τσινικόρη— που ισορροπεί ανάμεσα στη μαύρη κωμωδία, την πολιτική σάτιρα και το ντοκιμαντέρ. Μια φανταστική —και συνάμα πολύ οικεία— εικόνα της πιο εμβληματικής πλατείας της πόλης, που αντλεί έμπνευση από πραγματικά περιστατικά και συνεντεύξεις.

Ένα βράδυ, ένας νέος άντρας ανακαλύπτει ένα πτώμα αγνώστων λοιπών στοιχείων στην περιοχή της Ομόνοιας. Το επόμενο πρωί, καθώς δεν βρίσκει καμία αναφορά για το περιστατικό σε σόσιαλ μίντια και εφημερίδες, αποφασίζει να ξεκινήσει μια προσωπική σταυροφορία αναζήτησης της αλήθειας με απρόβλεπτες συνέπειες.

Μέσα στο πολύβουο μελίσσι των βιαστικών περαστικών, εργαζόμενων ατόμων, αχόρταγων τουριστών και επίδοξων ινφλουένσερς, η πλατεία μετατρέπεται από γνώριμο τόπο σε τόπο εγκλήματος και σε μια σκηνική αλληγορία για όλη την πόλη και τη χώρα. Θεωρίες συνωμοσίας και ψευδείς ειδήσεις διαχέονται μέσα από υπόγειες στοές, τηλεοπτικά στούντιο και live streams, περιπλέκοντας τα γεγονότα και φωτίζοντας διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας.

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Ανέστης Αζάς, Μιχάλης Πητίδης, Πρόδρομος Τσινικόρης

Σύλληψη – Σκηνοθεσία: Ανέστης Αζάς, Πρόδρομος Τσινικόρης

Σκηνικά – Κοστούμια: Ελένη Στρούλια

Μουσική: Panú (Παναγιώτης Μανουηλίδης)

Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου

Συνεργάτιδα Σκηνογράφου – Ενδυματολόγου: Ζαΐρα Φαληρέα

Δραματολόγος παράστασης: Βιβή Σπαθούλα

Βοηθός σκηνοθετών: Ερμιόνη Γκαρραμόνε

Βοηθός φωτίστριας: Παυλίνα Παπαδάκη

Φωτογραφίες: Karol Jarek

Τρέιλερ: Χρήστος Συμεωνίδης

Παίζουν (αλφαβητικά)

Πάρης Αλεξανδρόπουλος, Στέλλα Βογιατζάκη, Τίτος Γρηγορόπουλος, Κατερίνα Κρίστο, Panú (Παναγιώτης Μανουηλίδης), Παναγιώτα Παπακυριακού, Μιχάλης Πητίδης

Πρεμιέρα : 22 Οκτωβρίου

Μέρες και ώρες παραστάσεων

Τετάρτη (19:00)

Πέμπτη (20:30)

Παρασκευή (20:30)

Σάββατο (20:30)

Κυριακή (19:00)

Θέατρο Δίπυλον

Καλογήρου Σαμουήλ 2 & Διπύλου, Κεραμεικός

Τιμές εισιτηρίων

Τετάρτη, Παρασκευή: 17€

Πέμπτη: 14€

Σάββατο, Κυριακή 20€

Φοιτητικό – Νεανικό έως 28 ετών: 12€

Άνω των 65 ετών: 14€

Κάρτα ανέργων: 5€

ΑμεΑ: 5€ – Συνοδός: 5€

Πολύτεκνοι/Τρίτεκνοι: 10€

Σημείωση : Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, οι χρήστες αναπηρικών αμαξιδίων παρακαλούνται να επικοινωνούν με τα εκδοτήρια του Θεάτρου (τηλ. 210 5288170-171)

Προπώληση Εισιτηρίων : ticketservices.gr • Εκδοτήριο Ticketservices, Πανεπιστημίου 39 (εντός στοάς Πεσμαζόγλου) | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-17:00 • Τηλεφωνικές αγορές στο 210 7234567 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-17:00 & Σάββατο 10:00-14:00

Εκδοτήριο Κτηρίου Τσίλλερ, Αγίου Κωνσταντίνου 22-24 & Θέατρο REX, Πανεπιστημίου 48 | Τετάρτη έως Κυριακή: 09:00-21:00

Ομαδικές κρατήσεις : τηλ. 210 7001468 | Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00-15:00