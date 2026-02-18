Ο ΟΥΤΕΚΑΝ παρουσιάζει το «Κομήτης», το πρώτο single και video clip από το επερχόμενο ντεμπούτο album του “Mono”, σε συνεργασία με τους TURBOFLOW3000 και ΑΤΑΝΑ, σηματοδοτώντας με τον πιο εμφατικό τρόπο την έναρξη ενός κόσμου όπου ο χρόνος, η μνήμη και η καταστροφή συνυπάρχουν.

Το «Κομήτης» είναι ένα κομμάτι με έντονη κινηματογραφική διάσταση: ένα υπαρξιακό αφήγημα για το αναπόφευκτο, την ανθρώπινη αδράνεια και τη ματαιότητα της διαφυγής. Με φόντο drum machines, ηλεκτρονικά layers και μια υβριδική παραγωγή που φέρει ξεκάθαρα το αποτύπωμα της συνεργασίας με τους TURBOFLOW3000, ο ΟΥΤΕΚΑΝ μιλά για το τέλος όχι ως έκρηξη, αλλά ως καθημερινότητα που έχει ήδη ξεκινήσει.

Η συνάντηση των δύο καλλιτεχνικών κόσμων δεν λειτουργεί ως απλό feature, αλλά ως δημιουργική σύμπραξη που ενισχύει τον δυστοπικό, αστικό χαρακτήρα του κομματιού και προϊδεάζει για τον πειραματικό προσανατολισμό του album Mono.

Το video clip: μια εμπειρία που κινείται ανάποδα

Σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πιλάβιου, το video clip του «Κομήτης» ξεδιπλώνεται σαν ένας εφιάλτης που παίζει σε rewind. Καθώς ένας μετεωρίτης κατευθύνεται προς τη Γη, ο ΟΥΤΕΚΑΝ παγιδεύεται σε έναν κόσμο όπου ο χρόνος κυλά αντίστροφα, μέσα σε σκόνη, καπνό και αποσπασματικές μνήμες, σε μια παλιά αθηναϊκή πολυκατοικία.

Η κάμερα τον ακολουθεί σε μια ακολουθία σχεδόν μονοπλανικών σκηνών:

σκάλες, διαμερίσματα, πάρτι που έχουν τελειώσει, σώματα που κοιμούνται, άνθρωποι που δεν βλέπουν – ή δεν θέλουν να δουν. Ο ίδιος προσπαθεί μάταια να ξυπνήσει έναν κόσμο που παραμένει απαθής, ενώ η απειλή πλησιάζει.

Η ανάποδη κίνηση δεν λειτουργεί απλώς ως σκηνοθετικό εύρημα, αλλά ως δραματουργικός πυρήνας: η αίσθηση ότι όλα έχουν ήδη συμβεί και ότι η συνειδητοποίηση έρχεται πάντα αργά. Όταν ο χρόνος παγώνει και η αφήγηση επιστρέφει στη φυσική της ροή, η αλήθεια αποκαλύπτεται χωρίς περιθώριο παρερμηνείας.

Σκόνη, καπνός και παραισθητική εγγύτητα

Το οπτικό σύμπαν του clip χτίζεται πάνω σε μια παραισθητική ατμόσφαιρα:

λευκά, πράσινα και ματζέντα φώτα, καπνός που μπαίνει και βγαίνει από στόματα, εικόνες που επαναλαμβάνονται σαν τραύμα. Η Αθήνα δεν παρουσιάζεται ως πόλη, αλλά ως εσωτερικός χώρος — ένας λαβύρινθος όπου όλοι συνυπάρχουν, αλλά κανείς δεν επικοινωνεί.

Ο ΟΥΤΕΚΑΝ είναι ο φορέας αυτής της εμπειρίας: παρατηρεί, τρέχει, λαχανιάζει, συγκρούεται με εικόνες του παρελθόντος και με ανθρώπους που συνεχίζουν αδιάφορα, ακόμα κι όταν ο ουρανός φωτίζεται από έναν μετεωρίτη που πλησιάζει.

Ο «Κομήτης» ως προοίμιο

Το «Κομήτης» λειτουργεί ως προοίμιο για το album “Mono”:

μια δήλωση πρόθεσης τόσο μουσικά όσο και θεματικά. Μέσα από τη σύμπραξη του ΟΥΤΕΚΑΝ με τους TURBOFLOW3000, το κομμάτι αναδεικνύει τη διάθεση για συνεργασίες, πειραματισμό και ανοιχτούς ηχητικούς ορίζοντες που διατρέχουν ολόκληρο τον δίσκο.

Δεν είναι μια ιστορία επιστημονικής φαντασίας.

Είναι μια αλληγορία για το παρόν.

Το single “Κομήτης» feat. TURBOFLOW3000” και το επίσημο video clip κυκλοφορούν ψηφιακά από τη LEAP.

Μουσική: ΟΥΤΕΚΑΝ, ΑΤΑΝΑ

Στίχοι: ΟΥΤΕΚΑΝ, Deezy

Παραγωγή, Μίξη & Mastering: ΑΤΑΝΑ

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πιλάβιος

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Πέτρος Νούσιας

Production Design: Μαρία Παπαδοπούλου