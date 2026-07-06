Η 6η Ιουλίου είναι αφιερωμένη σε κάτι απλό, καθημερινό, αλλά γεμάτο νόημα: το φιλί.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού, γνωστή διεθνώς ως World Kissing Day ή World Kiss Day, δεν έχει την εμπορική δύναμη της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ούτε συνοδεύεται από την ίδια “υποχρεωτική” ρομαντική ατμόσφαιρα. Ίσως όμως γι’ αυτό να είναι και πιο όμορφη. Γιατί μας θυμίζει μια από τις πιο απλές απολαύσεις της ζωής και έναν από τους πιο άμεσους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι εκφράζουν τρυφερότητα, αγάπη, σεβασμό, συμφιλίωση ή αποχαιρετισμό.

Το φιλί δεν έχει παντού την ίδια σημασία. Σε κάποιους πολιτισμούς είναι ερωτική πράξη, σε άλλους κοινωνικός χαιρετισμός, οικογενειακή έκφραση αγάπης ή τελετουργική κίνηση σεβασμού. Άλλοτε είναι αυθόρμητο, άλλοτε συμβολικό, άλλοτε κινηματογραφικό, άλλοτε απολύτως προσωπικό.

Και φυσικά, το φιλί δεν θα μπορούσε να λείπει από τη μουσική. Στο ελληνικό τραγούδι έχει γίνει εξομολόγηση, παράκληση, ανάμνηση, παιχνίδι, υπόσχεση και σκηνή ολόκληρη. Άλλοτε έρχεται σαν ψίθυρος, άλλοτε σαν ξέσπασμα, άλλοτε σαν χαμόγελο και άλλοτε σαν κάτι που δεν ειπώθηκε ποτέ όπως έπρεπε.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού, θυμόμαστε 5+1 ελληνικά τραγούδια που έβαλαν το φιλί στον τίτλο, στην καρδιά ή στο συναίσθημά τους.

Χάρις Αλεξίου – «Ένα φιλί»

Με τη φωνή της Χάρις Αλεξίου, ένα φιλί δεν είναι ποτέ απλώς μια λέξη. Γίνεται εικόνα, μνήμη, επιθυμία και βάρος. Το «Ένα φιλί» έχει αυτή τη δύναμη που συναντάμε συχνά στα μεγάλα λαϊκά και έντεχνα τραγούδια: παίρνει κάτι μικρό και το κάνει ολόκληρη ιστορία.

Στην ερμηνεία της Αλεξίου, το φιλί μοιάζει να κουβαλά όσα δεν χωρούν εύκολα σε μια εξήγηση. Είναι η στιγμή που κάτι αρχίζει, τελειώνει ή μένει για πάντα μετέωρο.

Πέννυ Μπαλτατζή – «Ένα φιλί»

Η Πέννυ Μπαλτατζή δίνει «Ένα φιλί» με μια αύρα ανάλαφρη, ρετρό, παιχνιδιάρικη.

Το τραγούδι έχει εκείνη την αίσθηση μιας μικρής μουσικής σκηνής, όπου το φιλί δεν παρουσιάζεται βαριά ή δραματικά, αλλά σαν μια στιγμή γεμάτη γοητεία, χαμόγελο και τρυφερότητα. Με την ερμηνεία της, η Πέννυ Μπαλτατζή δίνει στο φιλί μια πιο ανάλαφρη πλευρά, σαν κάτι που μπορεί να ειπωθεί με μια ματιά, έναν ρυθμό και μια μελωδία που μένει.

Μανώλης Φάμελλος & Νατάσσα Μποφίλιου – «Ένα φιλί από δυόσμο»

Ο Μανώλης Φάμελλος και η Νατάσσα Μποφίλιου συναντιούνται σε ένα τραγούδι που από τον τίτλο του κιόλας μοιάζει να έχει άρωμα, γεύση και καλοκαιρινή μνήμη. Το «Ένα φιλί από δυόσμο» δεν αντιμετωπίζει το φιλί μόνο ως ερωτική χειρονομία, αλλά σαν κάτι πιο λεπτό, πιο ποιητικό, σχεδόν σαν αίσθηση που μένει.

Ο δυόσμος στον τίτλο δίνει στο τραγούδι μια ιδιαίτερη φρεσκάδα. Ένα φιλί που δεν είναι βαρύ ή δραματικό, αλλά δροσερό, τρυφερό και γεμάτο εικόνες.

Σταμάτης Κραουνάκης – «Φίλα με»

Στον Σταμάτη Κραουνάκη, το «Φίλα με» γίνεται σχεδόν θεατρική φράση. Δεν είναι απλώς μια ερωτική προτροπή, αλλά μια ανάγκη να σταματήσει για λίγο ο κόσμος και να χωρέσει όλο το συναίσθημα σε μια στιγμή.

Ο Κραουνάκης ξέρει να γράφει τραγούδια που μοιάζουν με μικρές σκηνές. Εδώ το φιλί δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο, αλλά ο πυρήνας της εξομολόγησης. Μια φράση απλή, καθημερινή, που όμως όταν ειπωθεί την κατάλληλη στιγμή μπορεί να σημαίνει τα πάντα.

ΜΠΛΕ – «Φίλα με στο στόμα»

Με τους ΜΠΛΕ, το φιλί γίνεται πιο άμεσο, πιο έντονο, πιο ηλεκτρισμένο. Το «Φίλα με στο στόμα» έχει από τον τίτλο του μια αίσθηση πρόκλησης και αμεσότητας, σαν να μην αφήνει χώρο για υπεκφυγές.

Είναι από εκείνα τα τραγούδια που βάζουν το συναίσθημα μπροστά, χωρίς να το κρύβουν πίσω από υπαινιγμούς. Το φιλί εδώ δεν είναι ρομαντική καρτ ποστάλ. Είναι παρόρμηση, επιθυμία, σώμα και στιγμή…

+1: Ριφιφί – «Φίλα με»

Το «Φίλα με» των Ριφιφί κλείνει τη λίστα με μια πιο pop, φωτεινή και άμεση διάθεση. Ένα τραγούδι που θυμίζει ότι το φιλί μπορεί να είναι και παιχνίδι, να έχει ρυθμό, ανεμελιά και εκείνη την αίσθηση μιας εποχής που η ελληνική pop μιλούσε πιο απλά, πιο καθαρά και πιο αθώα.

Δεν χρειάζεται πάντα ένα φιλί να κουβαλά δράμα. Μπορεί να είναι μια αυθόρμητη στιγμή, ένα ρεφρέν που σου μένει, μια ανάμνηση που χαμογελάς όταν την ξανακούς.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φιλιού δεν ζητά πολλά. Μας θυμίζει απλώς ότι κάποιες φορές τα πιο μικρά πράγματα είναι και τα πιο δυνατά. Ένα φιλί μπορεί να γίνει αρχή, τέλος, συγγνώμη, υπόσχεση ή τραγούδι…

Και το ελληνικό τραγούδι, όπως πάντα, ξέρει να του δίνει τη θέση που του αξίζει…