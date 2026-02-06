Ο διεθνούς φήμης κλασικός κιθαρίστας και συνθέτης Παναγιώτης Μάργαρης παρουσιάζει το νέο του μουσικό εγχείρημα με τίτλο «Μεσόγειος», μια παράσταση – αφιέρωμα στη μουσική και την ψυχή των λαών που αγκαλιάζει η Μεσόγειος.

Στην Αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος» του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ο κορυφαίος Έλληνας κιθαρίστας μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι.

Πορτογαλικά fados και μελωδίες της Κάτω Ιταλίας συναντούν εμβληματικά τραγούδια μεγάλων δημιουργών, όπως οι Lucio Dalla, Jacques Brel, Nino Rota, Μίκης Θεοδωράκης, καθώς και επιλεγμένες συνθέσεις για σόλο κιθάρα από την πλούσια δισκογραφία του Παναγιώτη Μάργαρη. Όλα φιλτραρισμένα μέσα από τη μοναδική του αισθητική, το πάθος και την απαράμιλλη δεξιοτεχνία του.

Στη σκηνή, μαζί του, η εξαιρετική ερμηνεύτρια Κατερίνα Βερβέρη, που με τη φωνή της συμπληρώνει ιδανικά το μεσογειακό αυτό μουσικό ψηφιδωτό.

Η «Μεσόγειος» είναι μια παράσταση υψηλής συγκίνησης: καθηλωτική, βαθιά συναισθηματική και λυτρωτική, που αναζωπυρώνει την εσωτερική φλόγα και αγγίζει την ψυχή του θεατή. Κατά τη διάρκεια του 2026 θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Κυριακή 1 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 20:30

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αίθουσα «Γιάννης Μαρίνος»

του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής»

Γενική Είσοδος: 25 ευρώ

Προπώληση Εισιτηρίων: more.com