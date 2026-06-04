Μια ιδιαίτερη και άκρως ενδιαφέρουσα καλλιτεχνική σύμπραξη, έρχεται να ταράξει τα νερά της εγχώριας μουσικής σκηνής. Ο Πέτρος Παπαμιχαήλ και η Μαρία Σακελλάρη, δύο ξεχωριστές φωνές με τη δική τους αυτόνομη, δυναμική πορεία, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν το νέο τους single με τίτλο “Ο Θείος“, το οποίο κυκλοφόρησε σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες , καθώς και με Official Music Video στο Youtube.

Το τραγούδι αποτελεί ένα μουσικό “battle” ανάμεσα στη γενιά των Millenials και της Gen Z, αποτυπώνοντας τη πραγματικότητα με χιούμορ, ρεαλισμό και φρέσκο ήχο.

Τη μουσική υπογράφει ο Νεκτάριος Βασιλείου και τους στίχους ο Σάκης Σακελλαρίδης και στα φωνητικά συμμετέχει η Αλεξάνδρα Βεργαδή. Ετσι το κομμάτι βρίσκεται κάτω από την καλλιτεχνική “φτερούγα” των “Σχολαρχαίων“, οι οποίοι σμίγουν ξανά μετά από καιρό.