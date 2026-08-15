Ο Passenger παρουσιάζει το ολοκαίνουργιο “It Was Gonna Be You”, ένα ακόμη από εκείνα τα τραγούδια στα οποία ο Mike Rosenberg επιστρέφει στο τέλος μιας σχέσης με τον δικό του άμεσο, μελαγχολικό τρόπο.

Το single κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου, συνοδεύεται από official music video και αποτελεί το πρώτο νέο δείγμα από το επερχόμενο album του Passenger, Wild Love, που θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου.

Όταν ο άνθρωπος που φανταζόσουν δίπλα σου δεν είναι πια εκεί

Το “It Was Gonna Be You” μιλά για εκείνη τη δύσκολη στιγμή όπου μια σχέση τελειώνει μαζί με όλα όσα είχες φανταστεί ότι θα ακολουθούσαν. Δεν πρόκειται μόνο για την απουσία ενός ανθρώπου, αλλά και για το κενό που δημιουργείται όταν συνειδητοποιείς ότι εκείνος που πίστευες πως θα βρισκόταν δίπλα σου για πάντα δεν αποτελεί πλέον μέρος του μέλλοντός σου.

Ο ίδιος ο Passenger εξηγεί ότι το τραγούδι αφορά το τέλος μιας σχέσης και το κενό που αφήνει πίσω της, αλλά και τη σταδιακή αποδοχή ότι, όσο επώδυνος κι αν είναι ένας χωρισμός τη στιγμή που συμβαίνει, ίσως η σχέση να είχε πάψει να είναι σωστή.

Είναι ένα γνώριμο συναισθηματικό έδαφος για τον Βρετανό τραγουδοποιό, κάτι που αναγνωρίζει με χιούμορ και ο ίδιος, χαρακτηρίζοντάς το ουσιαστικά ακόμη ένα …κλασικό Passenger breakup song.

Ένα τραγούδι που γράφτηκε σχεδόν μόνο του

Η δημιουργία του “It Was Gonna Be You” υπήρξε ασυνήθιστα γρήγορη. Ο Mike Rosenberg αποκάλυψε ότι το έγραψε ενώ βρισκόταν σε διακοπές την προηγούμενη χρονιά. Μόλις εμφανίστηκαν η βασική μελωδία και η ιδέα του τραγουδιού, τα υπόλοιπα ακολούθησαν σχεδόν αυθόρμητα και η σύνθεση ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγες ώρες.

Αυτή η αμεσότητα ταιριάζει και στον χαρακτήρα του κομματιού: αντί για περίπλοκες εικόνες ή μεγάλες δραματικές χειρονομίες, το “It Was Gonna Be You” στηρίζεται στην απλή διαπίστωση ότι κάποια πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα για το μέλλον τελικά δεν πρόκειται να συμβούν.

Το τραγούδι υπογράφει ο Michael Rosenberg, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν ο ίδιος και ο επί χρόνια συνεργάτης του Chris Vallejo.