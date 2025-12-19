Ένας άντρας που παλεύει με την αμφιβολία.

Ένας πατέρας που αναζητά βεβαιότητα.

Μια γυναίκα που υφαίνει τη δική της αλήθεια.

Μια μητέρα που διεκδικεί εξουσία.

Κι ένα παιδί στη μέση, σύμβολο, μάρτυρας, πεδίο σύγκρουσης.

Η αγάπη μετατρέπεται σε μάχη κι η οικογένεια σε πεδίο πολέμου.

Μια ιστορία για την αλήθεια, την εξουσία και την αγωνία να κρατηθούμε όρθιοι, όταν όλα γύρω μας γκρεμίζονται.

Ο «Πατέρας» του Αυγούστου Στρίντμπεργκ δεν είναι απλώς ένα δράμα για την πατρότητα. Είναι μια ανατομία της ψυχής, της ανάγκης να πιστέψεις, να ελέγξεις, να αγαπήσεις, διακινδυνεύοντας όμως να συντριβείς απ’ ό,τι αγαπάς. Ένα έργο που φωτίζει το σκοτάδι των σχέσεων, εκεί όπου η αγάπη και η εξουσία αλλάζουν πρόσωπα, κι η αλήθεια γίνεται όπλο.

Σήμερα, που τα πάντα δοκιμάζονται, ρόλοι, βεβαιότητες, συναισθήματα, ο Πατέρας στέκει απέναντί μας σαν καθρέφτης.

Κι όποιος τολμήσει να τον κοιτάξει, ίσως αναγνωρίσει τον εαυτό του.

Γιατί ο πόλεμος που φοβόμαστε περισσότερο είναι πάντα αυτός που αρχίζει μέσα μας.

Συντελεστές:

Μετάφραση: Ερατώ Τριανταφυλλίδη

Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Κωστής Καπελώνης

Σκηνικό – Επιμέλεια κοστουμιών: Αντρέας Σαραντόπουλος

Μουσική σύνθεση – Βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Μαράκης

Ερμηνεύουν:

Γιώργος Κροντήρης, Δέσποινα Πόγκα, Βέρα Χατζηϊακώβου, Χρήστος Συριώτης, Πέτρος Πέτρου, Γεωργία Σωτηριανάκου, Αλέξανδρος Μαράκης

Ημέρες & ώρες παραστάσεων: Κάθε Δευτέρα στις 20:30

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά (χωρίς διάλειμμα)

Θέατρο Καλλιρρόης

Καλλιρρόης 10, Αθήνα

(στάση μετρό Ακρόπολη, στάση τραμ Βουλιαγμένη)

Τηλέφωνα κρατήσεων: 6932 177 826, 6957 253 415

Τιμές εισιτηρίων: 16€ | 10€ (φοιτητικό, άνω των 65) | 5€ (ανέργων, ατέλειες) | 10€ Early bird ticket (για προπώληση έως 14/12)

Προπώληση: ticketservices.gr