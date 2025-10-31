Υπάρχουν στιγμές που ο χρόνος αρχίζει να ξεφτίζει…

Οι λέξεις, τα πρόσωπα, οι αναμνήσεις — όλα μοιάζουν να παρασύρονται από έναν άνεμο που δεν θυμάται πια το όνομά σου.

Η Τζούλια, όμως, αρνείται να παραδοθεί.

Με χιούμορ, ευαισθησία και μια αστείρευτη όρεξη για ζωή, αποφασίζει να γράψει τη δική της “λίστα ζωής”: όλα όσα δεν τόλμησε, όλα όσα θέλει να προλάβει πριν το μυαλό της σιγήσει.

Από μικρές τρέλες και παράτολμες ιδέες, μέχρι συγκινητικές στιγμές επανασύνδεσης, η Τζούλια παλεύει να κρατήσει τη μνήμη της ζωντανή – όχι μόνο στο χαρτί, αλλά στην ψυχή της.

Η Μάρτα Μπαρσελό, με χιούμορ και λεπτότητα, φωτίζει τη μάχη ενός ανθρώπου απέναντι στη λήθη, χωρίς μελοδραματισμούς αλλά με τρυφερό σαρκασμό.

Το έργο ισορροπεί ανάμεσα στο τραγικό και το κωμικό, αναδεικνύοντας τη δύναμη της αξιοπρέπειας, της αγάπης και της επιθυμίας να ζήσεις, έστω και λίγο, «πριν ο άνεμος ξεχάσει το όνομά σου».

Μια παράσταση για τον χρόνο που φεύγει, για τη μνήμη που αντιστέκεται, για τις σχέσεις που αξίζει να κρατήσουμε ζωντανές – όσο φυσά ακόμη ο άνεμος.

Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ

Σκηνοθεσία – Επιμέλεια κοστουμιών & σκηνικού: Κοραής Δαμάτης

Μουσική επιμέλεια: Κωνσταντίνα Σαραντοπούλου

Φωτογραφίες: Ελπίδα Μουμουλίδου

Κατασκευές: Ελένη Σουμή

Βοηθός σκηνοθέτη: Μαντώ Δαφνή

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ιωάννα Γκαβάκου, Στέλιος Πετράκης

Έναρξη: Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Παραστάσεις: Σάββατο & Κυριακή στις 7μμ.

Διάρκεια: 70΄ χωρίς διάλειμμα

Θέατρο Κάτω απ’ τη Γέφυρα

Πλατεία ηλεκτρικού σταθμού Ν. Φαλήρου

Πληροφορίες στο 210.4816200

Προπώληση: more.com