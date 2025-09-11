Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Έχοντας πλέον μπει στη δεκαετία του 1930, η οικογένεια του Λόρδου Grantham (Hugh Bonneville) καλείται εκ νέου να προσαρμοστεί στις κοινωνικές αλλαγές, αλλά και να αντιμετωπίσει τον συντηρητισμό που περιθωριοποιεί τη Lady Mary (Michelle Dockery), λόγω του πρόσφατου διαζυγίου της…

Ο έμπειρος Simon Curtis σκηνοθετεί το «Ο Πύργος του Downton: Το Μεγάλο Φινάλε» (“Downton Abbey: The Grand Finale”), πάντοτε με τη σεναριακή υπογραφή του δημιουργού της επιτυχημένης σειράς και των προηγούμενων δύο ταινιών, Julian Fellowes. Χωρίς να πρωτοτυπεί, αλλά διατηρώντας ατόφια την κομψότητα, το βρετανικό χιούμορ και την εύστοχη αποτύπωση της κοινωνίας στην Αγγλία των αρχών του περασμένου αιώνα, η ταινία προσφέρει έναν ταιριαστό και όμορφο επίλογο σε μια δημιουργία που αγαπήθηκε ιδιαίτερα. Και σε αυτό το φιλμ ξεχωρίζουν η προσοχή στη λεπτομέρεια και η εξαιρετική ενδυματολογία και σκηνογραφία, οι οποίες κυριολεκτικά αναβιώνουν την αίγλη μίας ολόκληρης εποχής, η οποία οφείλει πλέον να συμβιβαστεί με τη νέα εποχή που έρχεται αλματωδώς.

Με τον τρόπο τους, όλοι οι ηθοποιοί –παρόντες και απόντες, όπως η αποβιώσασα Dame Maggie Smith, στη μνήμη της οποίας είναι αφιερωμένη η ταινία– επιστρέφουν στους ρόλους τους, σαν αληθινή οικογένεια. Και αποχαιρετούν το Downton όπως του αρμόζει: με κομψότητα, χιούμορ, τρυφερότητα και στιγμές αληθινής συγκίνησης. Αυτές είναι, άλλωστε, που έχουν καταχωρίσει τον «Πύργο του Downton» στις λαμπρές στιγμές της ιστορίας των τηλεοπτικών σειρών και σε αυτές τις αρετές οφείλεται και η αξιοπρεπέστατη κινηματογραφική του διαδρομή.

