Ο Βασίλης Ράλλης και η Κωνσταντίνα Κιούλου συναντιούνται στο νέο τραγούδι «Μόνο Μαζί Σου», μια κυκλοφορία που κινείται σε σύγχρονο ηλεκτρονικό pop ύφος, με έντονη ατμόσφαιρα και άμεσο συναισθηματικό πυρήνα.

Τη μουσική και τους στίχους υπογράφει ο Βασίλης Ράλλης, συνεχίζοντας τη δική του δημιουργική διαδρομή μέσα από τραγούδια που συνδυάζουν προσωπικό λόγο, αστική ευαισθησία και ήχους που πατούν στο σήμερα. Η συμμετοχή της Κωνσταντίνας Κιούλου προσθέτει στο κομμάτι μια δεύτερη φωνή που λειτουργεί όχι απλώς συμπληρωματικά, αλλά σαν κομμάτι της ίδιας της αφήγησης.

Το «Μόνο Μαζί Σου» μιλά για την ανάγκη της συνύπαρξης, για εκείνο το συναίσθημα που αποκτά νόημα μόνο όταν μοιράζεται. Δεν αντιμετωπίζει την αγάπη ως μεγάλη δήλωση, αλλά ως κάτι πιο άμεσο και καθημερινό: την αίσθηση ότι ο κόσμος γίνεται πιο υποφερτός, πιο φωτεινός ή πιο αληθινός όταν υπάρχει ο άλλος άνθρωπος δίπλα σου.

Στην παραγωγή συναντάμε ηλεκτρονικά στοιχεία, synths, μπάσο και beatmaking, που δίνουν στο τραγούδι έναν σύγχρονο ήχο χωρίς να σκεπάζουν τη μελωδική του γραμμή. Το αποτέλεσμα κρατά μια ισορροπία ανάμεσα στην εξομολόγηση και τον ρυθμό, με το κομμάτι να χτίζεται πάνω σε μια ατμόσφαιρα εσωτερική, αλλά ταυτόχρονα άμεση.

Το «Μόνο Μαζί Σου» έρχεται να προστεθεί στις συνεργασίες του Βασίλη Ράλλη με την Κωνσταντίνα Κιούλου, επιβεβαιώνοντας μια καλλιτεχνική χημεία που βασίζεται στη συνάντηση διαφορετικών φωνών και διαθέσεων μέσα σε έναν ήχο προσωπικό, ανεξάρτητο και ανοιχτό σε σύγχρονες φόρμες.

Μόνο μαζί σου

Μπορώ εδώ να μένω

Στο ίδιο το τρένο

Χωρίς προορισμό

Μόνο μαζί σου

Μπορώ να πιστεύω

Πως το ‘χω να δένω

Σε κάποιο σταθμό

Η λύπη θυσία

Κι από ανοησία

Γεννιέμαι ξανά

Τα ήσυχα βράδια

Γεμίσαν με χάδια

Και σώματα γυμνά

Μόνο μαζί σου

Μπορώ εδώ να μένω

Στο ίδιο το τρένο

Χωρίς προορισμό

Μόνο μαζί σου

Μπορώ να πιστεύω

Πως το ‘χω να δένω

Σε κάποιο σταθμό

Η σκέψη ασφυξία

Κι από αμνησία

Γεννιέμαι ξανά

Τ’ανήσυχα βράδια

Γέμισαν σημάδια

Και σώματα γυμνά

Μόνο μαζί σου

Μπορώ ν’ αναμένω

Ότι έρθει χαμένο

Καλώς να ‘ρθει εδώ

Μόνο μαζί σου

Και όχι από ανία

Σ’αυτή τη μανία

Ουρλιάζω ξανά

Μόνο μαζί σου

Μπορώ εδώ να μένω

Στο ίδιο το τρένο

Χωρίς προορισμό

Μόνο μαζί σου

Μπορώ να πιστεύω

Πως το ‘χω να δένω

Σε κάποιο σταθμό

Μόνο μαζί σου

Μπορώ εδώ να μένω

Στο ίδιο το τρένο

Χωρίς προορισμό

Μόνο μαζί σου

Μπορώ να πιστεύω

Πως το ‘χω να δένω

Σε κάποιο σταθμό