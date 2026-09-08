Η RAYE παρουσιάζει το επίσημο βίντεο του «Joy.», ενός από τα πιο φωτεινά τραγούδια του δεύτερου δίσκου της, «This Music May Contain Hope.». Στο πλευρό της βρίσκονται οι μικρότερες αδελφές της, Amma και Absolutely, μετατρέποντας το κομμάτι σε μια πραγματική οικογενειακή γιορτή.

Η χαρά που έρχεται μετά το σκοτάδι

Το «Joy.» συνδυάζει soul και pop με έντονα στοιχεία gospel, πνευστά και έναν χορευτικό ρυθμό που σταδιακά παρασύρει τον ακροατή. Πίσω από την εξωστρεφή μουσική του, όμως, βρίσκεται μια ιστορία απελευθέρωσης από τον φόβο, τη θλίψη και όσα κρατούν έναν άνθρωπο εγκλωβισμένο.

Η κεντρική ιδέα του τραγουδιού είναι ότι, ακόμη κι αν η νύχτα φέρνει δάκρυα, το επόμενο πρωί μπορεί να φέρει ξανά τη χαρά. Οι τρεις αδελφές μοιράζονται τα φωνητικά και αποκτούν τη δική τους στιγμή μέσα στο κομμάτι, ενώ συμμετέχουν όλες και στη σύνθεσή του μαζί με τους Mike Sabath και Tom Richards.

Το «Joymobile» στους δρόμους του Λονδίνου

Για το επίσημο βίντεο, η RAYE, η Amma και η Absolutely βγήκαν στους δρόμους του Λονδίνου με ένα βαν που ονόμασαν «Joymobile». Οι τρεις τους μοιράζουν ηλιοτρόπια σε περαστικούς, προκαλώντας αυθόρμητα χαμόγελα και μικρές στιγμές έκπληξης μέσα στην πόλη.

Η απλή αυτή ιδέα μεταφέρει οπτικά το μήνυμα του τραγουδιού: η χαρά δεν χρειάζεται πάντοτε κάποιο μεγάλο γεγονός, αλλά μπορεί να κρύβεται σε μια απρόσμενη ανθρώπινη κίνηση. Αποσπάσματα από τα γυρίσματα είχαν ήδη κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πριν από την παρουσίαση του ολοκληρωμένου βίντεο.

Μια οικογένεια γεμάτη μουσική

Η Amma και η Absolutely δεν εμφανίζονται απλώς ως συγγενείς μιας διάσημης τραγουδίστριας. Ακολουθούν τη δική τους πορεία στη μουσική, τόσο ως ερμηνεύτριες όσο και ως δημιουργοί.

Η Amma, κατά κόσμον Lauren Amma Keen, έχει γράψει τραγούδια για καλλιτέχνες όπως οι FLO και η JoJo, ενώ η Absolutely, το καλλιτεχνικό όνομα της Abby-Lynn Keen, δραστηριοποιείται στην pop και την R&B και έχει ήδη κυκλοφορήσει προσωπικούς δίσκους. Οι δυο τους συνόδευσαν τη RAYE στην περιοδεία της και το «Joy.» αποτελούσε μία από τις χαρακτηριστικότερες στιγμές των συναυλιών, όταν οι τρεις αδελφές συναντιούνταν στη σκηνή.

Το «This Music May Contain Hope.»

Το τραγούδι περιλαμβάνεται στο «This Music May Contain Hope.», τον δεύτερο προσωπικό δίσκο της RAYE, ο οποίος κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και έφτασε στην κορυφή του βρετανικού πίνακα πωλήσεων.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο έργο 17 τραγουδιών, χωρισμένο σε τέσσερα μέρη που αντιστοιχούν στις εποχές του χρόνου. Η μουσική διαδρομή ξεκινά από πιο σκοτεινά συναισθήματα και καταλήγει σταδιακά στο φως, συνδυάζοντας jazz, soul, blues, ορχηστρική pop και χορευτικά στοιχεία.

Στον δίσκο συμμετέχουν ακόμη ο θρυλικός Al Green, ο βραβευμένος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής Hans Zimmer και ο παππούς της RAYE, Michael. Το «Joy.» βρίσκεται προς το τέλος αυτής της διαδρομής και λειτουργεί ως μία από τις πιο άμεσες εκφράσεις του βασικού μηνύματος του album: η ελπίδα δεν διαγράφει τις δύσκολες στιγμές, αλλά μπορεί να γεννηθεί μέσα από αυτές.