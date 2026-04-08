Τέσσερα συγκροτήματα αποφάσισαν να ανέβουν στη σκηνή του Κυττάρου για να πουν την αλήθεια τους, κόντρα στη σιωπή & απέναντι σε μια συνθήκη που γίνεται όλο και πιο ασφυκτική… Την αλήθεια τους, εκεί που η μουσική γίνεται καταφύγιο και κοινός παλμός…

Το Rock & Roll United είναι μια μουσική συνάντηση, μία ένωση και μία υπενθύμιση πως αυτή η σκηνή παραμένει , πάνω από όλα, μία παρέα που βρίσκει λόγο να συναντιέται κάτω από τα ίδια φώτα.

Στη σκηνή, οι Alex K & Friends, οι Stournari Street Band, ο Κύριος Κ και οι Coyote’s Arrow, τέσσερα συγκροτήματα που συνδέονται με βαθιά φιλία, αμοιβαίο σεβασμό και κοινές διαδρομές στην εγχώρια σκηνή. Άνθρωποι αγαπημένοι, γνώριμοι και καθοριστικοί, όπως μέλη των θρυλικών The Last Drive, The Earthbound, Magic De Spell, Διάφανα Κρίνα, Deus Ex Machina, μαζί με συνοδοιπόρους που συνεχίζουν να κρατούν τη φωτιά ζωντανή.

Το Rock & Roll United σημαίνει ότι, ακόμα και στις πιο δύσκολες εποχές, η μουσική παραμένει το σημείο όπου ενώνονται οι φωνές και υψώνονται οι γροθιές. Σημαίνει ότι κανείς δεν είναι μόνος όταν τα φώτα χαμηλώνουν και οι ενισχυτές ανοίγουν.

Τετάρτη 6 Μαΐου

H συναυλία ξεκινάει αυστηρά στις 21:00

Κύτταρο

Εισιτήρια:

Προπώληση:10€

Ταμείο: 12€

Προπώληση: more.com

————————————

Alex K & Friends

Oι Alex K & Friends είναι το ακουστικό τρίο που έχουν σχηματίσει ο Αλέξης Καλοφωλιάς (The Last Drive, The Earthbound, Thee Holy Strangers), ο Στέφανος Φλώτσιος (The Last Drive, Screaming Fly) και ο Σπύρος Δουλγερίδης (Rockin Bones, the Earthbound, False Alarm, Dead Sidewalkers). Το υλικό τους αποτελείται από τραγούδια των συγκροτημάτων που έχουν συμμετάσχει, διασκευές αγαπημένων τους κομματιών και πρωτότυπες συνθέσεις σε ένα σετ όπου συγκλίνουν η φολκ, το μπλουζ, το αμερικανικό εργατικό τραγούδι, η παράδοση των singers / songwriters και ο ακουστικός αυτοσχεδιασμός.

Με δύο ακουστικές κιθάρες, ένα σετ τύμπανα και τρεις φωνές οι μουσικοί προσπαθούν να φτάσουν στον πυρήνα των τραγουδιών∙ τα παρουσιάζουν στην πιο στοιχειώδη τους μορφή, δημιουργώντας χώρο για συναισθήματα και εικόνες στο μυαλό και την καρδιά του ακροατή.

Από το 2017 έχουν συμμετάσχει σε δεκάδες συναυλίες, κυρίως αλληλεγγύης και κοινωνικής αφύπνισης, όπως και σε φεστιβάλ.

Κύριος Κ.

Ο Κύριος Κ. είναι τραγουδοποιός και μουσικός παραγωγός με σταθερή παρουσία στην ελληνική ανεξάρτητη σκηνή. Ο ήχος του κινείται γύρω από το Indie rock και το folk αλλά και την D.I.Y. αισθητική εν γένει, που τον ακολουθεί στον ήχο και στην εικόνα της μουσικής του. Βασίζεται στον τρόπο που παίζει κιθάρα, στον χαρακτηριστικό τρόπο που τραγουδά αλλά και στη γλώσσα που μιλούν τα τραγούδια του. Folk στιγμές τον ακολουθούν σε όλα τα ηλεκτρικά αλμπουμς του, από το “Πάρε τα μάτια μου και κοίτα” του 2011 έως την “Ξένη”του 2021, μέχρι τα φρέσκα “Νερό κι αλάτι”, “Εν κινήσει”, “8η μέρα” και “Ρότα”, αλλά βέβαια και στη Β’ πλευρά του νέου άλμπουμ του με τίτλο “Το μέλλον” με τραγούδια όπως τα “Πού πάμε λέγε”, το ομότιτλο “Το μέλλον” κ.α.

Με πέντε ολοκληρωμένα άλμπουμ και ένα EP, ο Κύριος Κ. έχει χτίσει μια συνεπή και εξελισσόμενη δισκογραφία.

Το μέλλον – RedMill Records (2025)

Ρεπό – RedMill Records (2020)

40 Μέρες– RedMill Records (2015)

Σήματα Καπνού – RedMill Records (2013)

Εδώ Είναι Το Σπίτι μου – EMI (2011)

EP Κος Κ – Coo Records (2010)

Έχει επιμεληθεί ποικίλα μουσικά project την τελευταία δεκαετία ως μουσικός παραγωγός με αφετηρία του το στούντιο “Νήπιο” από καλλιτέχνες και μπάντες της ελληνόφωνης και αγγλόφωνης σκηνής.

Ως παραγωγός έχει αναλάβει 80+ άλμπουμς, μεταξύ άλλων: Φ. Πλιάτσικα, Λ. Μπαλάφα, Γ. Μαρκόπουλου, Β. Ράλλη, Θ. Μαυρογιώργη, Christos Kyriazis, Frank Panx & Αδερφοφάδες, Κ. Αγγελόπουλου, Χρ. Βέργου, cold I, Ορ. Ντάντου (“Δαιμόνια”), Έκπτωτου Άγιου / Ανάφλεξη, Villaboas, Noise Figures (“Turn of the lights”), Sommerdust, Χρ. Ψαρομήλιγκου, Lou is, Π. Αλεξάνδρου, Κ. Ντούσκα (“Αχ τα μάτια σου”) κ.α.

Από το πόστο του ηχολήπτη έχει συμμετάσχει στους δίσκους των Sillyboy’s Ghost Relatives, της Σtella, των Δραμαμίνη και αρκετών ακόμη.

Την τελευταία δεκαετία έχει παίξει επιλεκτικές συναυλίες σε Ελλάδα και Κύπρο κι έχει μοιραστεί την ίδια σκηνή με εκλεκτούς καλλιτέχνες και μπάντες, αλλά και του νεοσύστατου ψυχεδελικού σχήματος “Villaboas“.

Το σχήμα “Villaboas“,κατάφερε να συγκεντρώσει ταλαντούχους ανθρώπους, μουσικούς και performers μόλις στο ντεμπούτο άλμπουμ του ενώ οδεύει σε ηλεκτρονικά μονοπάτια στο 2ο ολοκληρωμένο άλμπουμ με τίτλο ”Villaboas 2” που αναμένεται μέσα στο έτος.

Παράλληλα συμμετέχει στο σχήμα “Η γιορτή για τον Παύλο Σιδηρόπουλο” το γκρουπ που δημιούργησε ο Κυριάκος Δαρίβας (“Απροσάρμοστοι”) στη μνήμη του Παύλου Σιδηρόπουλου, περιοδεύοντας την Ελλάδα μαζί με ροκ θρύλους όπως ο Βασίλης Σπυρόπουλος των “Σπυριδούλα”, ο Frank Panx των “Panx Romana”, ο Στέλιος Σαλβαδόρ από τα “Μωρά στη φωτιά”, ο Νίκος Γιαννάτος από τους “Πυξ λαξ”, ο Γ. Λαγγουρετο (Magic de spell), ο Β. Ράλλης, ο Αλ. Δάικος κ.α. Ακόμα, το 2024 συμμετείχε στην θεατρική παράσταση της Ελένης Γκασούκα “Ήρωες” με το τραγούδι του “Ξένη”,πλάι σε ταλαντούχους νέους ηθοποιούς, ως μουσικός επί σκηνής μαζί με τους Ευριπίδη Ζεμενίδη, Λευτέρη Πορτοκάλογλου και Σταύρο Τσαντέ.

Stournari Street Band

Οι Stournari Street Band ξεκίνησαν το 2023 ένα ιδιαίτερο μουσικό ταξίδι με επίκεντρο την οδό Στουρνάρη στην Αθήνα και τα σύμβολα που αυτή διαπερνά μέσα στο χώρο και το χρόνο (πλατεία Εξαρχείων, Πολυτεχνείο).

Συμμετέχουν ο Γιώργος Λαγγουρέτος ( Magic de Spell, Υπόθεση Χ), ο Νίκος Μπάρδης (Διάφανα Κρίνα) και ο Αντώνης Νομικός (The Absorbus Machine κλπ). Επιμέλεια ήχου: Φώτης Κοκαβέσης.

Έχουν ήδη κυκλοφορήσει πέντε digital singles σε δική τους μουσική και στίχο, αλλά και μελοποίηση ποιημάτων του Τσιμάρα Τζανάτου , Ιάσωνα Σταυράκη και στίχους του Νίκου Κουτσογιάννη.

Αγαπούν τις καλλιτεχνικές συναντήσεις με συγγραφείς και μουσικούς και ρίχνονται χωρίς δισταγμό σε αυτοσχεδιαστικά ταξίδια με αβέβαιο προορισμό.

Οι Stournari Street Band παρουσιάζουν ένα live project στηριγμένο σε δικές τους συνθέσεις και απροσδόκητες διασκευές αγαπημένων τραγουδιών (Νικόλας Άσιμος, Εν πλω, Παύλος Σιδηρόπουλος, Τρύπες, Μουσικές Ταξιαρχίες κλπ). Με ελεύθερη προσέγγιση δημιουργούν μια «δεύτερη ανάγνωση» των τραγουδιών κατασκευάζοντας ηχοτοπία, και “κλείνουν το μάτι” στις εξωστρεφείς και ψυχαγωγικές στιγμές του προγράμματος.

Οι συντελεστές

Νίκος Μπάρδης: ηλεκτρική κιθάρα, φωνητικά

Αντώνης Νομικός: κρουστά, ηχητικά εφέ

Γιώργος Λαγγουρέτος: φωνή, ακουστική κιθάρα

Επιμέλεια ήχου: Φώτης Κοκαβέσης

Coyote’s Arrow

Σχηματίστηκαν τον χειμώνα του 2014 από ενεργά μέλη της αθηναϊκής ροκ σκηνής. Οι ρίζες τους βρίσκονται στους Deus Ex Machina (Δημ. Μανθος – Stavros Ex) και Nonmandol (Εύα Κολόμβου), δύο από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα της χώρας με ανεξίτηλο στίγμα.

Λατρεύουν να ακροβατούν με μοναδικό τρόπο ανάμεσα στο σκληρό ήχο της πόλης και τον ανοιχτό αντίλαλο της ερήμου, που αντλεί δύναμη από τη γη για να διεκδικήσει τον ουρανό.

Οι στίχοι τους μιλούν για τον εκφυλισμό του ανθρώπινου είδους, για την αγάπη, την οικογένεια, την ανάγκη για εσωτερική αναζήτηση και για τα εγώ που αποτελούν το κύριο εμπόδιο προς την αφύπνιση.

Η μουσική τους δεν έχει ταμπέλες και όρια, αλλά επιδίδεται σε αυτό που θέλει να ορίσει και να εκφράσει η δική τους καρδιά, έχοντας τη μία τους πλευρά στραμμένη στην ανάγκη για κοινωνική αφύπνιση και την άλλη, στην αίσθηση της ελευθερίας και αρμονίας που προσφέρει η συνταύτιση με τα στοιχεία της φύσης. Για τα ‘’κογιότ’’ η μουσική είναι το φάρμακο απέναντι σε αυτούς τους καιρούς όπου κυριαρχεί, το ψέμα, η εκμετάλλευση, η αδιαφορία, η απελπισία και ο εκφασισμός της ζωής κάθε έμβιου όντος.

Το 3ο τους άλμπουμ ‘‘Μedicine’’λειτουργεί με τρόπο θεραπευτικό και ανατρεπτικό. Είναι αυτή η φυσική ‘‘ουσία’’ που είναι ικανή να επηρεάσει και να αφυπνίσει πνεύματα και ψυχές που είναι έτοιμες να σταθούν αλληλέγγυα και κόντρα σε συμφέροντα και σκοταδισμούς.

Oι COYOTE’S ARROW, δίνουν το στίγμα τους με εκρηκτικές εμφανίσεις σε συναυλίες αλληλεγγύης και ανθρωπιάς και έχουν κυκλοφορήσει μέσω της The Lab Records τα ”AHO” (2018) & DESERT (2016)

Οι Coyote’s Arrow είναι οι:

•JIM MANTHOS – GUITAR

•STAVROS EX – VOCALS

•ΕVA KOLOMVOU – DRUMS

•MARIA KEISOGLOU – BASS

•SPYROS LADAS – GUITAR

•ΕFTIHIA MANTHOU – BACKING VOCALS, PERCUSSION, KEYBOARDS