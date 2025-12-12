Οι Salonique Brass Band έχοντας μεγάλη εμπειρία στο παραδοσιακό τραγούδι (ως ξεχωριστές μονάδες) παρουσιάζουν μια νέα εκδοχή του τραγουδιού «Απάνω στην τριανταφυλλιά» σε μια ιδέα και ενορχήστρωση του Θάνου Σταυρίδη με την εξαιρετική ερμηνεία της Μαίρης Δούτση.

Το «Απάνω στην τριανταφυλλιά» είναι ένα παραδοσιακό τραγούδι του γάμου από τη Μακεδονία και, συγκεκριμένα, από την Χαλκιδική. Περιγράφει με έντονη ποιητική εκφραστικότητα το στόλισμα της νύφης από τα στοιχεία της φύσης, τις πέρδικες και τα τριαντάφυλλα.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια δυναμική επανεκτέλεση του τραγουδιού που κρατά μεν τις ρίζες του, αλλά πειραματίζεται χρησιμοποιώντας ήχους πιο σύγχρονους και πιο ηλεκτρικούς.

Αυτή η ιδέα αποτυπώνεται και στο βίντεο κλιπ σε σκηνοθεσία του Συνοδινού Μοσχίδη, όπου η παράδοση κρατά το χώρο της και ταυτόχρονα μεταφέρεται σε πιο αστικά τοπία.

Λίγα λόγια για τους Salonique Brass Band

Οκτώ διακεκριμένοι σολίστες από τη Βόρεια Ελλάδα συμπράττουν και μας προτείνουν τη Salonique Brass Band, μια μπάντα που συνδέει την μακεδονική παράδοση με τους ήχους του σήμερα!

Τα χάλκινα πνευστά τους δημιουργούν μια ανεπανάληπτη παράσταση, που παντρεύει τ’ αρώματα των Βαλκανίων με σύγχρονα μουσικά ρεύματα και αγαπημένους γνωστούς σκοπούς.

Τραγούδια χωρίς σύνορα, αγαπημένα τραγούδια Ελλήνων συνθετών, παραδοσιακά τραγούδια και συνθέτες από το Νίκο Πορτοκάλογλου ως τον Goran Bregovic, μας συστήνονται… αλλιώς, με την υπογραφή του δεξιοτέχνη ακορντεονίστα και ταλαντούχου συνθέτη Θάνου Σταυρίδη.

Η Μαίρη Δούτση, μια φωνή δροσερή και μελωδική, που δεν περνάει απαρατήρητη, με την υπέροχη παρουσία της χαρίζει ξεχωριστό ύφος και αισθητική στην παράσταση, κάνοντας την ανατροπή σε ό,τι είχαμε ως τώρα συνηθίσει από τις μπάντες χάλκινων.

Ιδιαίτερα πρέπει να σημειωθούν οι συνεργασίες τους με καταξιωμένους δημιουργούς και καλλιτέχνες, όπως η συνεργασία τους με τη Λίνα Νικολακοπούλου στις sold out παραστάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη «Να‘ ταν η χαρά οικόπεδο», τον αγαπημένο Κώστα Μακεδόνα, αλλά και την Biko Agusevi Orkestra απ’ τη Β. Μακεδονία, όπου για πρώτη φορά έγινε ένα σπουδαίο εγχείρημα συνεργασίας σχημάτων απ’ τις 2 χώρες παρουσιάζοντας μαζί την παράσταση «Το δικό μας Balkan Express”.

Οι SALONIQUE BRASS BAND είναι οι Μαίρη Δούτση (τραγούδι), Θάνος Σταυρίδης (μουσική επιμέλεια, ακορντεόν), Laurent Clouet (κλαρίνο, σαξόφωνο), Χάρης Ευαγγέλου (τρομπέτα), Δημήτρης Μπέικος (τρομπόνι), Μάριος Μακρής (ηλεκτρική κιθάρα), Γιάννης Καρακαλπακίδης (ηλεκτρικό μπάσο), Χρήστος Τάσιος (τύμπανα) και Άγγελος Αθανασιάδης (υπεύθυνος ήχου).