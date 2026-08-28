Η Sara Bareilles επιστρέφει σήμερα, 28 Αυγούστου, με το «Good Grief», το έβδομο studio album της και το πρώτο ολοκληρωμένο δισκογραφικό της έργο μετά από επτά χρόνια.

Η δημιουργός των «Love Song» και «Brave» και του επιτυχημένου musical «Waitress» καταπιάνεται αυτή τη φορά με ένα από τα δυσκολότερα θέματα: την απώλεια και το πένθος, χωρίς όμως να παραδίδει έναν δίσκο βυθισμένο αποκλειστικά στη θλίψη. Όπως έχει εξηγήσει η ίδια, μέσα στα 14 τραγούδια αναζητά την ελπίδα, την επαφή με τους άλλους και τελικά έναν τρόπο να προχωρήσει κανείς μπροστά…

Επτά χρόνια μετά το «Amidst the Chaos»

Το «Good Grief» διαδέχεται το «Amidst the Chaos» του 2019, το album που χάρισε στην Bareilles μεταξύ άλλων και Grammy για το «Saint Honesty».

Στο διάστημα που μεσολάβησε, η Αμερικανίδα τραγουδοποιός παρέμεινε ιδιαίτερα δραστήρια στο θέατρο και την τηλεόραση, όμως η επιστροφή στη δημιουργία ενός προσωπικού studio album άργησε επτά χρόνια.

Το νέο έργο περιλαμβάνει 14 τραγούδια και, σύμφωνα με την Bareilles, δεν δημιουργήθηκε ως μια συνειδητή προσπάθεια να βγάλει νόημα από όσα είχαν συμβεί. Τα τραγούδια έρχονταν περισσότερο σαν αυθόρμητες «μεταδόσεις» συναισθημάτων, με την ίδια να ελπίζει ότι ο δίσκος μπορεί να προσφέρει στους ακροατές κάποια μορφή παρηγοριάς ή κάθαρσης.

Οι απώλειες πίσω από το «Good Grief»

Ο τίτλος του album μόνο τυχαίος δεν είναι. Τα τελευταία χρόνια η Bareilles βίωσε την απώλεια ανθρώπων που βρίσκονταν πολύ κοντά της. Ανάμεσά τους ήταν ο Chad Joseph, στενός της φίλος από τα φοιτητικά χρόνια και μετέπειτα manager της, ο οποίος διαγνώστηκε με καρκίνο του πνεύμονα σε προχωρημένο στάδιο το 2019 και πέθανε το 2020.

Έχασε επίσης τον στενό της φίλο και βραβευμένο ηθοποιό Gavin Creel, ο οποίος πέθανε το 2024 σε ηλικία 48 ετών από μια σπάνια και επιθετική μορφή καρκίνου.

Οι εμπειρίες αυτές βρίσκονται στον συναισθηματικό πυρήνα του «Good Grief», που περιλαμβάνει προσωπικούς αποχαιρετισμούς αλλά και τραγούδια γύρω από την ψυχική υγεία, τα δικαιώματα των γυναικών, την αγάπη και τις στιγμές φωτός που μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και μέσα στις πιο δύσκολες περιόδους.

Το «Home» γεννήθηκε ακούγοντας Stephen Colbert και Anderson Cooper

Πρώτο single του album ήταν το «Home», πίσω από το οποίο κρύβεται μια ιδιαίτερη ιστορία.

Η Bareilles εμπνεύστηκε το τραγούδι ακούγοντας μια συζήτηση του Anderson Cooper με τον Stephen Colbert στο podcast «All There Is», με τους δύο άνδρες να μιλούν ανοιχτά για το πένθος και τους ανθρώπους που είχαν χάσει.

Η τρυφερότητα της συζήτησης την επηρέασε τόσο, ώστε έγινε η αφετηρία για το «Home». Για την Bareilles, η έννοια του «σπιτιού» στο τραγούδι συνδέεται με το να τολμά κάποιος να αφηγηθεί πραγματικά την ιστορία του και να επιτρέψει στους άλλους να τον δουν όπως είναι.

Ακολούθησε το «Still Crying», που συνυπογράφει με τον Aaron Dessner των The National και αποτυπώνει εκείνη την παράξενη πλευρά του πένθους που επανέρχεται ξανά και ξανά, ακόμη κι όταν πιστεύεις ότι έχεις αρχίσει να το ξεπερνάς.

Το «Good Grief» έγινε και ντοκιμαντέρ

Η δημιουργία του δίσκου καταγράφηκε παράλληλα από τις κάμερες και εξελίχθηκε στο ντοκιμαντέρ «Sara Bareilles: Good Grief», σε σκηνοθεσία Josh Alexander.

Η ταινία ακολουθεί την Bareilles καθώς επιστρέφει στο studio με τους φίλους και συνεργάτες της για πρώτη φορά έπειτα από επτά χρόνια, καταγράφοντας όχι μόνο τη διαδικασία δημιουργίας των τραγουδιών αλλά και την προσωπική διαδρομή πίσω από αυτά.

Το ντοκιμαντέρ έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Tribeca Festival και παρουσιάζει τη μουσική ως έναν τρόπο με τον οποίο η Bareilles προσπαθεί να επεξεργαστεί την απώλεια και να μετατρέψει τον πόνο σε κάτι που μπορεί να μοιραστεί με άλλους.

Τα 14 τραγούδια του «Good Grief»

Home Just a Kid Still Crying A Love Story Hands Off My Body Ladies In A Line Heartland Capsize Me Nervous Breakdown Idiot Heart Say Leave Salt Then Sour Then Sweet (feat. Brandi Carlile) Forever Wind Is the Weather

Από το πένθος προς την ελπίδα

Παρά τον τίτλο του, το «Good Grief» δεν αντιμετωπίζει το πένθος ως το τέλος μιας ιστορίας. Η Bareilles χρησιμοποιεί τις προσωπικές της απώλειες ως αφετηρία για να μιλήσει για τη μνήμη, την αγάπη, την ανθρώπινη σύνδεση και την ανάγκη να συνεχίζεις ακόμη κι όταν κάποια πράγματα δεν μπορούν να διορθωθούν.

Ο τίτλος «Good Grief» παίζει με τη γνωστή αγγλική έκφραση έκπληξης ή αγανάκτησης, όπως λέμε εμείς για παράδειγμα «Θεέ μου!» ή «Για όνομα!». Παίζει όμως και με την κυριολεκτική αντίφαση ενός «καλού πένθους»: της επώδυνης διαδικασίας που μπορεί τελικά να οδηγήσει στην αποδοχή, τη σύνδεση και την επούλωση.

Και αυτή ακριβώς η αντίθεση ανάμεσα στο «grief» και το «good» βρίσκεται στην καρδιά του νέου της album: η παραδοχή του πόνου, αλλά και η αναζήτηση όσων μπορούν να γεννηθούν μέσα από αυτόν…