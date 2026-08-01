Η Sara Bareilles παρουσιάζει το νέο της τραγούδι “Still Crying”, μια σύνθεση που δεν επιχειρεί να βάλει τελεία στη θλίψη ούτε να παρουσιάσει το πένθος ως μια διαδικασία με συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης.

Το single κυκλοφόρησε στις 31 Ιουλίου μαζί με το επίσημο music video του και περιλαμβάνεται στο επερχόμενο Good Grief, το έβδομο studio album της Αμερικανίδας τραγουδοποιού και πρώτο με νέο προσωπικό υλικό μετά το Amidst the Chaos του 2019.

Το πένθος δεν ακολουθεί ευθεία γραμμή

Το “Still Crying” τοποθετείται στον συναισθηματικό πυρήνα του νέου δίσκου. Η Bareilles δεν τραγουδά για μια θλίψη που έχει ήδη ξεπεραστεί, αλλά για εκείνες τις απρόβλεπτες στιγμές όπου η απώλεια επιστρέφει, ακόμη κι όταν η καθημερινότητα δείχνει ότι έχει προχωρήσει.

Η ερμηνεία της κινείται από την εσωτερικότητα προς μια δυνατή φωνητική κορύφωση, ενώ το πιάνο παραμένει βασικός οδηγός του τραγουδιού. Το κομμάτι έγραψε η ίδια η Bareilles, η οποία συμμετέχει στην ηχογράφηση με φωνή, πιάνο και shaker.

Το συναίσθημα του τραγουδιού βρίσκεται και στον τίτλο του: όχι «έκλαψα», αλλά «ακόμη κλαίω». Πρόκειται για μια απλή παραδοχή που αφήνει χώρο στη λύπη χωρίς να τη μετατρέπει σε αδυναμία και χωρίς να απαιτεί από εκείνον που πενθεί να αποδείξει ότι έχει πλέον «θεραπευτεί».

Ένα music video ανάμεσα σε φίλους

Το επίσημο video του “Still Crying” σκηνοθέτησε η Kimmy Gatewood, η οποία είχε αναλάβει επεισόδια της τρίτης σεζόν του Girls5eva, της μουσικής κωμικής σειράς στην οποία πρωταγωνιστεί η Sara Bareilles.

Στο clip εμφανίζεται η συμπρωταγωνίστριά της από τη σειρά Renée Elise Goldsberry, μαζί με τους John Lutz, Daniel Breaker και Joe Tippett, αλλά και άλλα πρόσωπα από τον στενό δημιουργικό και φιλικό κύκλο της Bareilles.

Η παρουσία τόσων φίλων γύρω της ταιριάζει με μία από τις βασικές ιδέες που διατρέχουν το Good Grief: η θλίψη μπορεί να είναι βαθιά προσωπική, αλλά δεν χρειάζεται να βιώνεται απομονωμένα. Το video συνοδεύει έτσι ένα βαρύ θέμα χωρίς να επιλέγει μόνο σκοτεινές εικόνες, αφήνοντας χώρο στη συντροφικότητα, στην οικειότητα και στις μικρές στιγμές ελαφρότητας που μπορούν να υπάρξουν ακόμη και μέσα στο πένθος.

Επτά χρόνια μετά το “Amidst the Chaos”

Το Good Grief θα κυκλοφορήσει στις 28 Αυγούστου από την Epic Records και θα περιλαμβάνει 14 τραγούδια. Η Bareilles το έχει περιγράψει ως μια συλλογή που γεννήθηκε περισσότερο σαν σειρά συναισθηματικών «μεταδόσεων» παρά ως συνειδητή προσπάθεια να εξηγήσει όσα είχαν συμβεί στη ζωή και στον κόσμο γύρω της.

Το album ασχολείται με διαφορετικές εκδοχές της απώλειας, περιλαμβάνοντας προσωπικούς αποχαιρετισμούς σε φίλους, τραγούδια γύρω από τα δικαιώματα των γυναικών αλλά και φωτεινότερες στιγμές, χωρίς να εγκαταλείπει την ελπίδα ακόμη και στις πιο δύσκολες ενότητές του.

Η Bareilles ανέλαβε η ίδια την παραγωγή, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του δίσκου ηχογραφήθηκε μέσα σε μόλις έξι ημέρες στα Dreamland Recording Studios του Woodstock.

Στο album συμμετέχουν ακόμη οι Brandi Carlile, Andrea Gibson, Ingrid Michaelson, Joe Tippett και Megan Falley, ενώ η δημιουργία του καταγράφηκε και στο ντοκιμαντέρ Sara Bareilles: Good Grief, το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Tribeca Festival.

Από το “Home” στο “Still Crying”

Η πρώτη παρουσίαση του νέου album έγινε τον Ιούνιο με το “Home”, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από συζήτηση του Stephen Colbert με τον Anderson Cooper γύρω από την απώλεια και τη μνήμη.