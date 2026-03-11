Η Selini παρουσιάζει το πρώτο της EP με τίτλο «Υπερεγώ» από τη Minos EMI, A Universal Music Company και αποτελεί μια κυκλοφορία που λειτουργεί σαν μια μικρή μουσική αφήγηση τεσσάρων στιγμών.

Κάθε τραγούδι αποτυπώνει μια διαφορετική πλευρά της ταλαντούχας Selini και το εν λόγω EP περιλαμβάνει τέσσερα κομμάτια: τα ήδη αγαπημένα “Flert” και “Erwtas”, αλλά και δύο νέα τραγούδια, οι “Deiktes” και το “Nanourisma”.

Οι “Deiktes” μιλούν για εκείνες τις στιγμές που προσπαθούμε να καταλάβουμε προς τα πού πηγαίνει μια σχέση, όταν όλα αλλάζουν διαρκώς. Το “Nanourisma” κλείνει το EP με απαλότητα, όπως και μια μικρή προσωπική εξομολόγηση. Τη μουσική υπογράφει ο Papazó και τους στίχους η ίδια η Selini. Με το «Υπερεγώ» η Selini κάνει το πρώτο της δισκογραφικό βήμα, παρουσιάζοντας τις βάσεις για το μουσικό της σύμπαν. Παράλληλα, κυκλοφορεί και το άκρως καλλιτεχνικό official music video του τραγουδιού “Deiktes” σε σκηνοθεσία Thanos Tryfonidis & Phaedra Pispitsou.

Για τη Selini η μουσική ήταν από πάντα τρόπος επιβίωσης και επικοινωνίας. Ξεκίνησε ως μια ανάγκη να εκφραστεί και εξελίχθηκε σε κεντρικό άξονα της ταυτότητάς της. Όπως λέει η ίδια, «δεν ξέρω αν επέλεξα εγώ τη μουσική ή αν με επέλεξε εκείνη». Η Selini αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής και το EP που παρουσιάζει είναι μια ισχυρή απόδειξη της καλλιτεχνικής της δεινότητας.