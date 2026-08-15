Η Sheryl Crow επιστρέφει με το ολοκαίνουργιο “Freedom Bus”, έχοντας στο πλευρό της τον Αμερικανό τραγουδιστή και συνθέτη Jesse Welles, σε ένα τραγούδι που στρέφει το βλέμμα στην ελευθερία, την ανθρώπινη σύνδεση και την ανάγκη για ουσιαστικό διάλογο.

Το “Freedom Bus” κυκλοφόρησε στις 14 Αυγούστου και αποτελεί το πρώτο δείγμα από το νέο album της Crow, Pick You Up, που αναμένεται στις 9 Οκτωβρίου.

Η ελευθερία δεν θεωρείται δεδομένη

Η βασική ιδέα του “Freedom Bus” βρίσκεται ήδη στον τίτλο του, όμως η Sheryl Crow θέλησε να εξηγήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια τι βρίσκεται πίσω από το τραγούδι.

Όπως ανέφερε με αφορμή την κυκλοφορία, δεν αντιμετωπίζει την ελευθερία ως κάτι αυτονόητο. Για την ίδια, έχει κατακτηθεί μέσα από θυσίες ανθρώπων σε διαφορετικές περιόδους της ιστορίας και αυτή η συνειδητοποίηση θα έπρεπε να επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ο ένας τον άλλον σήμερα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται κυρίως η δυνατότητα να διαφωνούμε χωρίς να μετατρέπουμε τη διαφωνία σε εχθρότητα. Η Crow συνδέει την έννοια της ελευθερίας με την ισότητα, τον σεβασμό και την ανάγκη να παραμένει ανοιχτός ο διάλογος ακόμη και ανάμεσα σε ανθρώπους που βλέπουν τον κόσμο με εντελώς διαφορετικό τρόπο.

Το ίδιο το τραγούδι διατηρεί έναν άμεσο, folk-rock χαρακτήρα, με τον Jesse Welles να συμμετέχει φωνητικά και να προσθέτει αρμονίες στο ρεφρέν. Η παρουσία του ταιριάζει ιδιαίτερα σε μια σύνθεση με κοινωνικό περιεχόμενο, καθώς και ο ίδιος έχει συνδέσει μεγάλο μέρος της πρόσφατης τραγουδοποιίας του με παρατηρήσεις πάνω στη σύγχρονη αμερικανική πραγματικότητα.

Η συνεργασία με τον Jesse Welles

Ο Jesse Welles είναι ένας από τους δημιουργούς που έχουν αποκτήσει αυξανόμενη παρουσία στην αμερικανική folk σκηνή, με έναν άμεσο τρόπο γραφής που συχνά ακουμπά κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Στο “Freedom Bus” δεν βρίσκεται απλώς ως διακοσμητικός guest. Η φωνή του λειτουργεί απέναντι και δίπλα σε εκείνη της Crow, ενισχύοντας την αίσθηση ότι το τραγούδι αποτελεί περισσότερο μια πρόσκληση για συζήτηση παρά μια μονομερή δήλωση.

Το “Pick You Up” έρχεται τον Οκτώβριο

Το “Freedom Bus” ανοίγει παράλληλα την επίσημη διαδρομή προς το Pick You Up, το δωδέκατο studio album της Sheryl Crow.

Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 9 Οκτωβρίου και θα περιλαμβάνει επτά νέα τραγούδια, τα οποία η Crow έγραψε μαζί με τον επί χρόνια συνεργάτη της Jeff Trott. Οι δυο τους έχουν πίσω τους μια μακρά δημιουργική σχέση που φτάνει σε ορισμένες από τις σημαντικότερες στιγμές της δισκογραφίας της.

Η ίδια περιγράφει συνολικά τα νέα τραγούδια ως σχόλια πάνω στο τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος και να αναζητάς σύνδεση μέσα σε μια εποχή γεμάτη ένταση και χάος. Παρά το βάρος των θεμάτων, πάντως, ο στόχος της δεν είναι ένας απαισιόδοξος δίσκος: θέλει τα τραγούδια να μεταφέρουν και την ελπίδα ότι κανείς δεν είναι πραγματικά μόνος και ότι, ακόμη μέσα στην αναστάτωση, εξακολουθεί να υπάρχει ομορφιά γύρω μας.

Το Pick You Up θα ακολουθήσει το Evolution του 2024, ενώ το “Freedom Bus” δείχνει από το πρώτο κιόλας βήμα ότι η Sheryl Crow εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την τραγουδοποιία της όχι μόνο για προσωπικές ιστορίες, αλλά και για να σχολιάζει όσα συμβαίνουν γύρω της.