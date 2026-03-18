2 μήνες μετά το single Όλα Καλά, ο Sigmataf συνεργάζεται με τον VoxPopuli και μαζί παραδίδουν το κομμάτι «Kηφισός Μπλουζ».
Στο video απλώνεται ο δρόμος σαν animation και οι στίχοι νοηματοδοτούνται από μικρές εμβόλιμες στιγμές, σε ένα τρίλεπτο κυνηγητό με το attention spam της εποχής μας.
Το «Kηφισος Μπλουζ» συνεχίζει το ύφος του Sigmataf στο spoken word με Ελληνόφωνο στίχο κι ο ήχος διασχίζει μονοπάτια από synth wave μέχρι indie rock & electro.
Στο φινάλε του τραγουδιού, οι κιθάρες του Διονύση Μόρφη (Resonoot) δίνουν την απαραίτητη ένταση στο τραγούδι ώστε το σώμα να αρχίσει να κουνιέται ξέφρενα.
Η μουσική οικοδομήθηκε από τον ανερχόμενο μουσικό παραγωγό Rateone.
Η ενορχήστρωση του τραγουδιού και το μοντάζ του βίντεο είναι δια χειρός Sigmataf ενώ του τους στίχους και την ερμηνεία τα συνυπογράφουν με τον VoxPopuli
Οι μίξεις και το master πραγματοποιήθηκαν από τον Πάνο Τσεκούρα.
Κάτω Πατήσια με τον ηλεκτρικό
πηδάω πάλι μπάρες τον χρόνο για να φτάσω
Luben γκρι aesthetic μικροαστικό
Χτίζω PUNC προπαγάνδα να μπορέσω να το σπάσω
Κάτω απ’τις γέφυρες ο φόβος νικάει
το πορτοφόλι σου αδειάζει και γελάει
κι ο μπάτσος να ρωτάει τι γλώσσα μιλάει
του δείχνω έναν καθρέπτη και την μάπα του κοιτάει
Στο βενζινάδικο ηχουν συναγερμοί
Και στο αμαξοστάσιο πνιγμένοι λυγμοί
Ένα F μεσα σε κύκλο πολέμου ιαχή,
να σε βγάλει απ’ τη βολή και να σπάσεις την TV
Τα μοτέρ των φορτηγών παίζουνε το νέο jazz
Μέσα στα εργοστάσια βαράνε νταρκίλες
Όλο το μηνιάτικο σε νέο τατουάζ
ή κρέπες late night για να φύγουν οι μαντσίλες
Κηφισος blues, Maurice Attia
Και δεν υπάρχει εδώ ο Paco Martinez
Το γράφει και στους τοίχους
να θυμούνται τα παιδιά
Τον έλεγαν Θανάση και ήταν μόνο 19
Πώς να σου πω για
Kαββαδία Kαρυωτάκη και Kαβάφη
αφού το εφήμερο εδώ όλα τα βάφει
εδώ που οι άγγελοι πετάνε χαμηλά
με κεταμίνες και αντικαταθλιπτικά
Ξέρω κάτι αγόρια που αγαπάνε αγόρια
και για αυτή την αγάπη περνάνε ζόρια
Ξερω κάτι κορίτσια που δεν έχουνε βίτσια
να τη δουν νοικοκυρές σε κατηφόρα
Ξέρω κάτι φασαίους νεονικοκυραίους
που μιλάν με παπάκια αρκεί να τους βαράν παλαμάκια
και να γεμίζουν τα ταμεία
αν αύριο τρεντάρει θα πουλάν και Παναγία
σου στέλνω μήνυμα με ένα ταμ ταμ
να μαγειρεύεις μόνο με βιτάμ (ειπε ο Νικολας)
Μεσ στα πατήσια απόψε κάνω Μπαμ
ΜΠΑΜ!
και στο μυαλό μου πετάν κάτι χαμένα παιδιά
τον έλεγαν Θανάση και ήταν μόνο 19