2 μήνες μετά το single Όλα Καλά, ο Sigmataf συνεργάζεται με τον VoxPopuli και μαζί παραδίδουν το κομμάτι «Kηφισός Μπλουζ».

Στο video απλώνεται ο δρόμος σαν animation και οι στίχοι νοηματοδοτούνται από μικρές εμβόλιμες στιγμές, σε ένα τρίλεπτο κυνηγητό με το attention spam της εποχής μας.

Το «Kηφισος Μπλουζ» συνεχίζει το ύφος του Sigmataf στο spoken word με Ελληνόφωνο στίχο κι ο ήχος διασχίζει μονοπάτια από synth wave μέχρι indie rock & electro.

Στο φινάλε του τραγουδιού, οι κιθάρες του Διονύση Μόρφη (Resonoot) δίνουν την απαραίτητη ένταση στο τραγούδι ώστε το σώμα να αρχίσει να κουνιέται ξέφρενα.

Η μουσική οικοδομήθηκε από τον ανερχόμενο μουσικό παραγωγό Rateone.

Η ενορχήστρωση του τραγουδιού και το μοντάζ του βίντεο είναι δια χειρός Sigmataf ενώ του τους στίχους και την ερμηνεία τα συνυπογράφουν με τον VoxPopuli

Οι μίξεις και το master πραγματοποιήθηκαν από τον Πάνο Τσεκούρα.

Κάτω Πατήσια με τον ηλεκτρικό

πηδάω πάλι μπάρες τον χρόνο για να φτάσω

Luben γκρι aesthetic μικροαστικό

Χτίζω PUNC προπαγάνδα να μπορέσω να το σπάσω

Κάτω απ’τις γέφυρες ο φόβος νικάει

το πορτοφόλι σου αδειάζει και γελάει

κι ο μπάτσος να ρωτάει τι γλώσσα μιλάει

του δείχνω έναν καθρέπτη και την μάπα του κοιτάει

Στο βενζινάδικο ηχουν συναγερμοί

Και στο αμαξοστάσιο πνιγμένοι λυγμοί

Ένα F μεσα σε κύκλο πολέμου ιαχή,

να σε βγάλει απ’ τη βολή και να σπάσεις την TV

Τα μοτέρ των φορτηγών παίζουνε το νέο jazz

Μέσα στα εργοστάσια βαράνε νταρκίλες

Όλο το μηνιάτικο σε νέο τατουάζ

ή κρέπες late night για να φύγουν οι μαντσίλες

Κηφισος blues, Maurice Attia

Και δεν υπάρχει εδώ ο Paco Martinez

Το γράφει και στους τοίχους

να θυμούνται τα παιδιά

Τον έλεγαν Θανάση και ήταν μόνο 19

Πώς να σου πω για

Kαββαδία Kαρυωτάκη και Kαβάφη

αφού το εφήμερο εδώ όλα τα βάφει

εδώ που οι άγγελοι πετάνε χαμηλά

με κεταμίνες και αντικαταθλιπτικά

Ξέρω κάτι αγόρια που αγαπάνε αγόρια

και για αυτή την αγάπη περνάνε ζόρια

Ξερω κάτι κορίτσια που δεν έχουνε βίτσια

να τη δουν νοικοκυρές σε κατηφόρα

Ξέρω κάτι φασαίους νεονικοκυραίους

που μιλάν με παπάκια αρκεί να τους βαράν παλαμάκια

και να γεμίζουν τα ταμεία

αν αύριο τρεντάρει θα πουλάν και Παναγία

σου στέλνω μήνυμα με ένα ταμ ταμ

να μαγειρεύεις μόνο με βιτάμ (ειπε ο Νικολας)

Μεσ στα πατήσια απόψε κάνω Μπαμ

ΜΠΑΜ!

και στο μυαλό μου πετάν κάτι χαμένα παιδιά

τον έλεγαν Θανάση και ήταν μόνο 19