Είστε έτοιμοι για ένα live που θα σας ταξιδέψει σε όλα τα στάδια του έρωτα;

Η Σοφία Κουρτίδου ανεβαίνει στη σκηνή και μας τα λέει όλα με τραγούδια για κάθε φάση: από την πρώτη ματιά, τη σπίθα και το κόλλημα , μέχρι την τρέλα της αγάπης, την προδοσία, τον χωρισμό και ό,τι άλλο μπορεί να σου συμβεί όταν ερωτεύεσαι!

Θα ακούσουμε νέα κομμάτια, αλλά και διαχρονικά που μας έχουν συνοδεύσει σε όλα τα παραπάνω, και όλα αυτά με ένα ζεστό χριστουγεννιάτικο περιτύλιγμα σε μια βραδιά γεμάτη αγάπη, κέφι και έντονες ερμηνείες στην καρδιά των εορτών.

Το απόλυτο guilty pleasure που όλοι κρύβουμε μέσα μας!

Συναίσθημα, χορός, τραπέζια που γίνονται πίστα και πολύ ξεφάντωμα, όπως ακριβώς πρέπει να είναι οι γιορτές!

* Επί σκηνής θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική νοηματική γλώσσα καθ’ όλη τη διάρκεια του live.

Πιάνο: Μάριος Γληγόρης

Βιολί/Τραγούδι/Κιθάρα/Φυσαρμόνικα: Κώστας Καρακατσάνης

Κιθάρα/Ούτι/Μαντολίνο/Τραγούδι: Χάρης Παπανικολάου

Μπουζούκι: Δημήτρης Πρέκκας

Μπάσο: Μιχάλης Δάρμας

Τύμπανα: Δημήτρης Χριστοδουλάκης

Επιμέλεια ορχήστρας: Μάριος Γληγόρης

Ταυτόχρονη διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα: Μανουέλλα Καγιοπούλου

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου

Σταυρός του Νότου Plus

Φραντζή & Θαρύπου 35-37

τηλ 210 9226975

Είσοδος: 14 ευρώ

Προπώληση: more.com