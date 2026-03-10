Ένα χρόνο μετά τη τελευταία του κυκλοφορία, o παραγωγός & συνθέτης Sound Service επιστρέφει με μία απροσδόκητη συνεργασία με τη Marianina Dream στο “Μουδιασμένο Σώμα”, μία ηλεκτρονική «παλινδρόμηση» ήχων και σκέψεων…

Η Μαριανίνα (Παπαμιχαήλ) που πρόσφατα την ακούσαμε και στο προσωπικό της single «Απωθημένο», έχει γράψει τους στίχους, τραγουδάει και μας λέει για το τραγούδι:

«Το “Μουδιασμένο Σώμα” απευθύνεται στην εσωτερική φωνή των επιθυμιών μας. Εκείνη τη φωνή που συχνά κρύβεται αλλά παράλληλα ουρλιάζει! Απορρίπτουμε τον αληθινό μας εαυτό και την αλήθεια μας ακόμα και από τους ίδιους μας τους εαυτούς . Φοβόμαστε να μας αντιμετωπίσουμε πρόσωπο με πρόσωπο! Τι γίνεται όμως όταν η φωνή ξεσπάει και θέλει να γνωριστούμε από την αρχή; Γίνομαι ένα μουδιασμένο σώμα που έρχεται σε σύγκρουση με τον αληθινό του εαυτό.»

Οι Sound Service του Γιάννη Μασούρα, πρώην συνθέτη και μπασίστα των Matisse, έχουν μία σύντομη αλλά εκλεκτική δισκογραφική παρουσία: 2 remakes σε αγαπημένα τους θέματα ( “(Theme from) Emmanuelle” και “Magic Fly”) , τη περσινή τους συνεργασία “Better Apart” (με τη Κατερίνα Μπουρνάκα), τα 2 singles με τις synthwave επιρροές (“Unstoppable” και “Someone Get Me Out Of This Car”) και τη συνεργασία τους με τον Αυστραλό παραγωγό Magnus Murphy “My Love is On Fire”. Έχουν επίσης κάνει remix στους Jimmy Knows και τον Άρη Διαμαντή.

To b-side του τραγουδιού είναι μία instrumental εκτέλεση με τίτλο “Soma-Film Theme”.

Μουσική: Γιάννης Μασούρας

Στίχοι: Μαριανίνα Παπαμιχαήλ