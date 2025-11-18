Ένα εμβληματικό τραγούδι που κατέχει ξεχωριστή θέση στη δισκογραφία και στις καρδιές μας. Οι ιστορικοί στίχοι και η μουσική του μεγάλου Σταύρου Κουγιουμτζή ερμηνεύονται εδώ, με μια νέα πνοή, από τον τραγουδοποιό – ερμηνευτή Στάθη Γκαντζούρα. Η πρώτη και αξεπέραστη φυσικά εκτέλεση έγινε με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα το 1975, ενώ η διασκευή που ακούμε τώρα φέρνει γεγονότα και πρόσωπα στο σήμερα και …ανοίγοντας το παράθυρο στο φως, κοιτάζει κατάματα την ιστορία και ρωτάει: “Τι έχει αλλάξει από τότε…“;

Η ιστορία του τραγουδιού

Σε μία εξομολόγησή του ο σπουδαίος συνθέτης Σταύρος Κουγιουμτζής αναφέρει πως τους στίχους από το τραγούδι «Όλα καλά κι όλα ωραία» τους εμπνεύστηκε κατά την παραμονή του στην Κύπρο, τη δεκαετία του ‘60 βλέποντας τις σημαίες στα μπαλκόνια της Λευκωσίας να αλλάζουν συχνά χρώματα, πότε ελληνικές και πότε τουρκικές, κάτι που τον πλήγωνε.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1974 έρχεται η εισβολή των Τούρκων στη Κύπρο!

Είμαστε στο 2025… έχουν περάσει 51 χρόνια από τότε και το συμπέρασμα είναι πως αν κάποιος στεκόταν απέναντι από τα γεγονότα διαχρονικά θα διαπίστωνε πως δεν έχει αλλάξει τίποτα προς την κατεύθυνση που να δικαιώνει τις ψυχές εκείνων που χάθηκαν καθώς και όσων περιμένουν τη λύτρωση.

Μουσική – Στίχοι: Σταύρος Κουγιουμτζής

Διασκευή – Ερμηνεία: Στάθης Γκαντζούρας

Ερμηνεία, κιθάρες, ούτι, μπαγλαμάς, πιάνο, programming: Στάθης Γκαντζούρας

Τσέλο: Σταύρος Παργινός

Τύμπανα: Θανάσης Τσακιράκης

Τσέλο και τύμπανα ηχογραφήθηκαν από τον Γιώργο Μάκαρη

Μίξη – mastering: Γιάννης Μπαξεβάνης

Διασκευή – Σενάριο – Επιμέλεια : Στάθης Γκαντζούρας

Σκηνοθεσία – Μοντάζ : Δημήτρης Συλβέστρος

Φωτογραφικό υλικό

Πηγή: Αρχείο ΡΙΚ και Έργο Ψηφιακός Ηρόδοτος

Συλλογή: Μάρω Θεοδοσιάδου

Φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν και από τη συλλογή του Κου Δώρου Παρτασίδη

«51 χρόνια μετά… H ιστορία, τα πρόσωπα, τα γεγονότα, περιμένουν ακόμα στο σκοτάδι. Σ’ εκείνο το δωμάτιο της μνήμης κάποιο χέρι να βρεθεί να ανοίξει το παράθυρο στο φως, στη λύτρωση, στη δικαίωση.

Βαθιά ευγνωμοσύνη και ειλικρινείς ευχαριστίες στην Κα Αιμιλία Κουγιουμτζή.

Θερμές ευχαριστίες στον ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για την άψογη συνεργασία στην εύρεση χώρου για τα γυρίσματα του βίντεο κλιπ.

Στον Δημήτρη και τη Μάρθα για την παραχώρηση της οικίας τους».

Στάθης Γκαντζούρας

Όλα καλά κι όλα ωραία

χθες ήσουν μ’ άλλονε παρέα.

Και που σοκάκι να τραγουδήσεις

δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις.

Μίλα σιγά και μη φωνάζεις

είμαι κουτός και με τρομάζεις.

Δε θέλω κόσμο και φασαρία

αύριο μπαίνω στην ανεργία.

Δε θέλω κόσμο και φασαρία

αύριο μπαίνω στην ανεργία.

Έχω ψυχή δεν έχω βράχο

πάλι με άφησες μονάχο.

Και μια σημαία σ’ ένα μπαλκόνι

αλλάζει χρώματα και με σκοτώνει.

Όλα καλά κι όλα ωραία

χθες ήσουν μ’ άλλονε παρέα.

Και που σοκάκι να τραγουδήσεις

δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις.

Και που σοκάκι να τραγουδήσεις

δεν επιτρέπονται οι αναμνήσεις.

—————————–

Λίγα λόγια για τον Στάθη Γκαντζούρα

Ο Στάθης Γκαντζούρας ερμηνευτής – τραγουδοποιός, γεννημένος στη Βέροια, μετρά σχεδόν 20 χρόνια μέσα στον χώρο των ζωντανών εμφανίσεων. Το δισκογραφικό του ντεμπούτο το έκανε το 2017 με το τραγούδι “Ζήτω” σε μουσική Ζωής Τηγανούρια και στίχους Ηλία Κατσούλη. Με τη Ζωή Τηγανούρια πραγματοποίησε μια σειρά από εμφανίσεις – σταθμούς, ενώ ακολούθησαν και τα πρώτα τραγούδια σε μουσική και στίχους του ίδιου. Ξεχωρίζει το τραγούδι “Σ’ Ανατολή και Δύση”.

Λάτρης του μουσικού έργου του Σταύρου Κουγιουμτζή, ο Στάθης Γκαντζούρας, ήθελε από πάντα να καταπιαστεί με τα τραγούδια του συνθέτη και να τα φέρει στο σήμερα. Έτσι γεννήθηκε αρχικά η διασκευή του “Όλα καλά κι όλα ωραία” με την ιδέα του βίντεο κλιπ να προκύπτει αργότερα μετά από την κατ’ ιδίαν συζήτηση που είχε με την Αιμιλία Κουγιουμτζή, σύζυγο του συνθέτη.