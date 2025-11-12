Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Το 1945, λίγο πριν τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο δωδεκάχρονος Nanning (Jasper Billerbeck) περιμένει την επιστροφή του πατέρα του από το μέτωπο, ζώντας σε ένα μικρό και σχεδόν απομονωμένο νησί της Γερμανίας, το Άμρουμ. Όταν η μικρή κοινωνία πληροφορείται την ήττα των Ναζί, η μητέρα του Naning πέφτει σε κατάθλιψη και το παιδί προσπαθεί να την ευχαριστήσει με κάθε τρόπο.

Ο ταλαντούχος Fatih Akin σκηνοθετεί και συνυπογράφει μαζί με τον Hark Bohm το σενάριο για το «Στο Νησί του Άμρουμ» (“Amrum”), έργο το οποίο με λιτό αλλά διεισδυτικό τρόπο περιγράφει την πορεία ενηλικίωσης ενός παιδιού, το οποίο έρχεται για πρώτη φορά αντιμέτωπο με την αληθινή πραγματικότητα. Σε ένα ειδυλλιακό μέρος, το οποίο αποτυπώνεται μοναδικά χάρη στην ατμοσφαιρική φωτογραφία του Karl Walter Lindenlaub, με κυριολεκτικά επικίνδυνη σε κάποια σημεία ομορφιά, το παιδί είναι σαν να ζει στον παράδεισο. Το έχουν μάθει τί είναι σωστό και τί λάθος και προσπαθεί να είναι καλός γιος και να μην στεναχωρεί την έγκυο μητέρα του. Όμως, σιγά-σιγά, η εικόνα που έχει για τον κόσμο αρχίζει να αλλάζει. Βλέπει γύρω του πρόσφυγες, ανθρώπους απογοητευμένους, κάποιους που δεν λένε να αλλάξουν τα πιστεύω στα οποία έχουν μάθει να υπακούν τυφλά και άλλους που δεν διστάζουν να έχουν το θάρρος της γνώμης τους χωρίς να φοβούνται για τις συνέπειες.

Μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο, που για ένα μικρό παιδί μοιάζει να αλλάζει με τρόπο καταιγιστικό, ο Nanning βάζει σκοπό της ζωής του να εκπληρώσει μια καθόλου εύκολη αλλά ιδιαίτερα ουσιαστική «αποστολή». Ο Akin κινηματογραφεί τα πάντα μέσα από τα μάτια του, το έξυπνο μυαλό και την καλή του καρδιά. Καθώς το πρόσωπο του απίθανου Billerbeck γίνεται ένας υπέροχος καμβάς συναισθημάτων, η υπέροχη ερμηνεία του σκιαγραφεί μοναδικά την πορεία της ενηλικίωσης, τη σχέση με τους γονείς με τις ματαιώσεις που αναπόφευκτα κρύβει, αλλά και τις απογοητεύσεις και τις αναπάντεχες χαρές που κρύβει η ζωή. Κι όλα αυτά αποτυπώνονται από τον φακό του δημιουργού με τρόπο φυσικό και απλό, με αποτέλεσμα η ταινία του να αναδεικνύει ίσως περισσότερο από κάθε τι άλλο τη σημασία του να παραμένουμε Άνθρωποι, έστω και αν ο κόσμος φαντάζει –και συχνά είναι– αδιανόητα σκληρός.

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από τη Rosebud.21, από την Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου.

