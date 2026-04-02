Ένα μουσικοθεατρικό μονόδραμα μνήμης και ιστορίας στο Θέατρο Coronet.

Πόσο μακριά βρίσκεται το παρελθόν από το παρόν;

Πόσο ζωντανές παραμένουν οι μνήμες που διαμόρφωσαν αυτό που είμαστε σήμερα;

Η παράσταση «Στου Χρόνου τον Καθρέφτη» φωτίζει γεγονότα που σημάδεψαν τον ελληνισμό μέσα από θεατρικούς μονολόγους και ζωντανή μουσική, όπως:

Τον ξεριζωμό και τη Γενοκτονία των Ποντίων

Tη Μικρασιατική Καταστροφή

Την Κατοχή, την Αντίσταση και το Μπλόκο της Κοκκινιάς

Τη σπαρακτική περίοδο του Εμφυλίου και τη φυλακή του Γεντί Κουλέ

Τη «Μάχη της Παράγκας» στη Δραπετσώνα

Την εξέγερση του Πολυτεχνείου και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο

Την εθνική τραγωδία των Τεμπών

Στη σκηνή, οι ερμηνευτές δε λειτουργούν ως αφηγητές αλλά ως φορείς βιωμάτων, μεταφέροντας ιστορίες ανθρώπων που βίωσαν τον ξεριζωμό, την απώλεια και την ανάγκη επιβίωσης. Τα τραγούδια λειτουργούν ως φορείς μνήμης, ενώ ο λόγος αποκαλύπτει τις ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τα ιστορικά γεγονότα.

Κεντρικό σκηνικό στοιχείο αποτελεί ο καθρέφτης ως σύμβολο του χρόνου και της μνήμης μέσα από τον οποίο το παρελθόν «επιστρέφει» και συναντά το παρόν.

Η παράσταση βασίζεται σε πρωτότυπα κείμενα της Βιολέτας Νταγκάλου βασισμένα σε αληθινές μαρτυρίες και ιστορικές πηγές, με τη σκηνοθετική επιμέλεια να την υπογράφει ο Κωνσταντίνος Ταγαρούλιας. Eρμηνεύει ο βραβευμένος για τους μονολόγους του ηθοποιός Γιάννης Λαζαρίδης και τραγουδά η Βιολέτα Νταγκάλου με την αισθαντική φωνή της.

Η μουσική εκτελείται ζωντανά επί σκηνής από τρεις εξαιρετικούς μουσικούς με

σημαντική πορεία στην ελληνική και διεθνή σκηνή:

Ο Δημήτρης Λάππας, πολυοργανίστας και συνθέτης με εκτενή διεθνή

καριέρα και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες,

ο Μιχάλης Δάρμας, κοντραμπασίστας με έντονη παρουσία στη δισκογραφία

και στη σκηνή, με έμφαση στον αυτοσχεδιασμό και τη σύγχρονη μουσική

έκφραση

ο Μάριος Μακρής, κιθαρίστας με σπουδές στα ανώτερα θεωρητικά και

πολυεπίπεδη δράση σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Και οι τρεις τους κουβαλούν στο ενεργητικό τους συνεργασίες με κορυφαίους

καλλιτέχνες όπως Χάρις Αλεξίου, Γιώργο Νταλάρα, Διονύση Σαββόπουλο, Ελένη Βιτάλη, Νίκο Παπάζογλου, Σωκράτη Μάλαμα, Λιζέτα Καλημέρη, Μάκη Σεβίλογλου, Δήμητρα Γαλάνη, Μανώλη Μητσιά, Γιάννη Ζουγανελη, Κώστα Μακεδόνα, κ.α.

Τη Βιολέτα Νταγκάλου, απόφοιτο του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στην παραδοσιακή μουσική και το βιολί, την γνωρίσαμε μέσα από τη συμμετοχή της στο The Voice και τη δισκογραφική της συμμετοχή στο τραγούδι «Για σένα που λατρεύω» που γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Πλέον, αναπτύσσει προσωπική δημιουργική πορεία, υπογράφοντας τραγούδια όπως η «Μποέμισσα» και το αφιερωμένο στο δυστύχημα των Τεμπών «Μανούλα μου θα στείλω», συνδυάζοντας την ερμηνεία με τη σύνθεση και τον λόγο.

Ο Γιάννης Λαζαρίδης είναι ηθοποιός με σταθερή καλλιτεχνική δραστηριότητα, απόφοιτος της Δραματικής Σχολής «Ανδρέας Βουτσινάς». Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 30 θεατρικές παραγωγές, καθώς και σε τηλεοπτικές σειρές όπως «Από Ήλιο σε Ήλιο» και «Πόρτο Λεόνε». Στον κινηματογράφο έχει λάβει μέρος στις ταινίες «Tin Soldier» και «Expendables 4», ενώ στο θέατρο ξεχωρίζουν οι παραστάσεις «Όλα τα παιδιά του Θεού έχουν φτερά» και «Μήδεια». Έχει αποσπάσει δύο πρώτα βραβεία σε φεστιβάλ θεατρικού μονολόγου και αποτελεί μία από τις ενδιαφέρουσες παρουσίες της νεότερης γενιάς ηθοποιών.

Η παράσταση δεν επιχειρεί απλώς να αφηγηθεί την ιστορία, αλλά να την ανασύρει ως ζωντανή εμπειρία, υπενθυμίζοντας ότι το παρελθόν δεν ανήκει μόνο στο χθες, αλλά συνεχίζει να καθορίζει το σήμερα.

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Η παράσταση «Στου Χρόνου τον Καθρέφτη» ξεκινά από την παραδοχή ότι η μνήμη δεν πεθαίνει…όχι ως σύνθημα, αλλά ως μια οδυνηρή αλήθεια. Η Ιστορία δεν παρουσιάζεται γραμμικά, αλλά ως ένας κύκλος που επιστρέφει διαρκώς στα ίδια τραύματα. Ο ηθοποιός ενσαρκώνει τη συλλογική συνείδηση, ενώ η γυναικεία μορφή λειτουργεί ως Μνήμη, Μάνα και Πατρίδα, διασχίζοντας τον χρόνο. Στόχος της παράστασης δεν είναι η αναμόχλευση του πόνου, αλλά η αφύπνιση… Η υπενθύμιση ότι τίποτα δεν χάνεται όσο υπάρχει μνήμη.

Κωνσταντίνος Ταγαρούλιας

Συντελεστές

Κείμενα: Βιολέτα Νταγκάλου

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Ταγαρούλιας

Βοηθός Σκηνοθέτη – Δραματουργία: Χριστίνα Ασλανίδη

Σχεδιασμός φωτισμού-ήχου – βίντεο: Κωνσταντίνος Ταγαρούλιας

Σκηνικά-Ενδυματολογία: Βιολέτα Νταγκάλου

Ερμηνεύουν

μονόλογος: Γιάννης Λαζαρίδης

τραγούδι: Βιολέτα Νταγκάλου

Παίζουν οι μουσικοί

κιθάρα: Δημήτρης Λάππας

κιθάρα: Μάριος Μακρής

κοντραμπάσο: Μιχάλης Δάρμας

Τετάρτες 15-22 και 29 Απριλίου

Θέατρο Coronet

Φρύνης 11 & Υμηττού, Παγκράτι

Προπώληση: more.com