Γράφει η Μαρία Αβραμίδου

Η Lucy (Dakota Johnson) είναι υπάλληλος σε γραφείο συνοικεσίων και έχει ταλέντο στο να εντοπίζει ιδανικούς συντρόφους –για τους άλλους. Όταν σε έναν γάμο γνωρίζει τον «τέλειο άνδρα», τον Harry (Pedro Pascal), μοιάζει να κρατά στα χέρια της την ευτυχία που πάντα αναζητούσε. Και τότε είναι που συναντά ξανά τον πρώην της, τον John (Chris Evans)…

H Celine Song γράφει και σκηνοθετεί το «Ταιριάζουμε;» (“Materialists”), μια γλυκόπικρη κομεντί για τις ανθρώπινες σχέσεις. Διαθέτοντας ισορροπία ανάμεσα στον ρεαλισμό και την ευαισθησία –χαρακτηριστικό που διέκρινε και την καταξιωμένη ταινία της «Περασμένες Ζωές» (“Past Lives”, 2023)– η δημιουργός επιχειρεί ένα ψυχογράφημα των ανθρώπινων σχέσεων, με άξονα τον έρωτα. Με εφόδια τις λιτές ερμηνείες των τριών πρωταγωνιστών, την άμεση γραφή και τη διεισδυτική σκηνοθεσία της και έχοντας ως φόντο την υπέροχη και άπιαστη ταυτόχρονα Νέα Υόρκη, η Song καταφέρνει να μας φέρει αντιμέτωπους με το ερώτημα του αν υπάρχει ιδανικός σύντροφος και με ποια κριτήρια ορίζουμε το τί είναι ιδανικό.

Η Lucy νοιάζεται στ’ αλήθεια για τους πελάτες της και προκειμένου να τους βρει το ιδανικό ταίρι, λειτουργεί με βάση τις προδιαγραφές και τα «κουτάκια» τους και έχει αναπτύξει στερεοτυπικές απαντήσεις για να τους απευθύνεται σε κάθε περίσταση. Ο Harry είναι ένας «μονόκερως», όπως τον αποκαλεί, ένας άνδρας – όνειρο, που βάζει τικ σε όλα τα δικά της «κουτάκια». Και ο John είναι ο σύντροφος με τον οποίον χώρισε, ακριβώς γιατί δεν γέμιζε όλα τα «κουτάκια» της.

Μέσα σε και γύρω από αυτό το κινηματογραφικό τρίγωνο ξεδιπλώνονται σοβαρά αλλά και λιγότερο ουσιαστικά ερωτήματα για την ίδια τη ζωή. Και ακριβώς αυτή είναι, θαρρώ, η επιτυχία της ταινίας. Ότι, δηλαδή, μέσα στη συνθήκη ενός love story θέτει σημαντικά κοινωνικά ερωτήματα. Και όποια απάντηση και να δίνει ο καθένας μας σε αυτά, γεγονός είναι ότι ο πραγματικός έρωτας και κυρίως η αληθινή αγάπη δεν χωρούν σε «κουτάκια», ούτε καθορίζονται αποκλειστικά από αυτά. Όσο ουτοπικό και αν ακούγεται κάτι τέτοιο στην αδιαμφισβήτητα τόσο υλιστική εποχή μας…

*Η ταινία προβάλλεται στους κινηματογράφους σε διανομή από την Feelgood Entertainment, από την Πέμπτη, 7 Αυγούστου.

—————

*** Απαγορεύεται αυστηρά η αναδημοσίευση υλικού, χωρίς την άδεια του Music Corner…