Ο Θανάσης Λουβερδής είναι τραγουδοποιός κι ερμηνευτής. Αντιμετωπίζει το τραγούδι σε επίπεδο δημιουργίας άλλοτε με μια υπαρξιακή και άλλοτε με μια κοινωνικοπολιτική έως και ταξική ματιά, αναφορικά με τον στίχο. Στα μουσικά πλαίσια οι μελωδικές του γραμμές αντλούν στοιχεία από την παράδοση σε ένα πάντρεμα, συχνά, με τον ηλεκτρικό ήχο.

Το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ κυκλοφόρησε το 2016 με τίτλο «Ως του μυαλού την ξαστεριά» και παρουσιάστηκε ζωντανά, την ίδια χρονιά, στη σκηνή του Ίλιον plus.

Το νέο τραγούδι, σε στίχους και σε μουσική του ίδιου, έχει τον τίτλο «Με έναν κρυμμένο στεναγμό». Μια νοητή γέφυρα ανάμεσα στον πεσιμισμό και την αισιοδοξία, ανάμεσα σε ένα μελαγχολικό και στείρο σήμερα και σε ένα ελπιδοφόρο αύριο. Από την μια πλευρά, οι δρόμοι που μοιάζουν σαν να μη μύρισαν ποτέ τους άνοιξη κι από την άλλη μια ελπίδα που σαν φως διαβαίνει τις χαραμάδες μας.

Μουσική, στίχοι: Θανάσης Λουβερδής

Ενορχήστρωση: Θανάσης Λουβερδής, Σωτήρης Παπαδόπουλος

Ακουστική/ηλεκτρική κιθάρα : Κώστας Πλατανιάς

Μπανσούρι : Θύμιος Παπαδόπουλος:

Ηλεκτρικό μπάσο: Γιώτης Κιουρτσόγλου:

Τύμπανα: Καλλίστρατος Δρακόπουλος

Ηχογράφηση, μίξη, επιμέλεια παραγωγής: Σωτήρης Παπαδόπουλος

Σκηνοθεσία βίντεο: Ήρα Δράκου

Το τραγούδι “Με έναν κρυμμένο στεναγμό” κυκλοφορεί ψηφιακά από το Ogdoo Music Group.

Με έναν κρυμμένο στεναγμό

η μέρα ξημερώνει

λες και δε μύρισαν ποτέ

άνοιξη ετούτοι οι δρόμοι

με έναν κρυμμένο στεναγμό

Μη μου κακιώνεις, μη μου κλαις

και μη μου σκοτεινιάζεις

θα ‘ρθουνε μέρες φωτεινές, θα το γιορτάζεις

Μη μου κακιώνεις, μη μου κλαις

Κάποια αυγή θ’ αχνοφανεί

μια ελπίδα που ‘χε σβήσει

τις χαραμάδες θα διαβεί

με φώς θα μας γεμίσει

Θα ‘χουμε ξαναγεννηθεί

Μη μου κακιώνεις, μη μου κλαις

και μη μου σκοτεινιάζεις

θα ‘ρθουνε μέρες φωτεινές, θα το γιορτάζεις

Μη μου κακιώνεις, μη μου κλαις