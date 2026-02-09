Οι The Bonnie Nettles κυκλοφόρησαν το νέο τους single «drift like home», ανοίγοντας το επόμενο κεφάλαιο της δισκογραφικής τους πορείας μετά τα δύο άλμπουμ τους. Πρόκειται για ένα κομμάτι που κινείται σε ψυχεδελικό ροκ ύφος, με “fuzzy” κιθάρες, σκοτεινή ατμόσφαιρα και ρυθμικό groove, όπως περιγράφεται και στα συνοδευτικά κείμενα της κυκλοφορίας.

Στο δημιουργικό κομμάτι, οι The Bonnie Nettles υπογράφουν τη μουσική και τους στίχους ως μπάντα, ενώ η κυκλοφορία παρουσιάζεται ως ανεξάρτητη/αυτοδιαχειριζόμενη από τους ίδιους.

Το «drift like home» είναι διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες.