Οι Dream Syndicate, ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά συγκροτήματα της αμερικανικής alternative σκηνής, επιστρέφουν στην Ελλάδα για μια μοναδική συναυλία στο Gagarin 205.

Η βραδιά θα ξεκινήσει με όλα τα «all time classics» της μπάντας -τα τραγούδια που στιγμάτισαν τη δεκαετία του ’80 και έχουν αγαπηθεί μέσα στα χρόνια- και θα συνεχιστεί με επιλογές από τα τέσσερα άλμπουμ της επανένωσης (2017–2023).

Στη συνέχεια, για πρώτη φορά στην ιστορία τους, οι Dream Syndicate θα παρουσιάσουν ολόκληρο το εμβληματικό άλμπουμ Medicine Show (1984), όπως ακριβώς δημιουργήθηκε πριν από σχεδόν τέσσερις δεκαετίες – σκοτεινό, λυρικό, μελαγχολικά εκρηκτικό.

Ο Steve Wynn και οι Dream Syndicate δεν κρύβουν τον ενθουσιασμό τους για την επιστροφή τους στο «fabulous Gagarin», στέλνοντας ένα video message προς το ελληνικό κοινό με αφορμή την ανακοίνωση της συναυλίας:

Το Medicine Show μέσα από τα λόγια του Pat Thomas

Ο Pat Thomas, θεματοφύλακας της ιστορίας των Dream Syndicate, περιγράφει τη σημασία του άλμπουμ:

«Το Medicine Show ήταν μια τολμηρή δήλωση για το πού ήθελαν να φτάσουν οι Dream Syndicate μουσικά. Για πρώτη φορά συνεργάστηκαν με μεγάλη δισκογραφική εταιρεία, αλλά κράτησαν τον αυθεντικό τους ήχο και την ανεξαρτησία τους. Κάθε τραγούδι, κάθε κιθάρα, κάθε φωνή, αντανακλούσε την ενέργεια και τη φωτιά της μπάντας εκείνη την εποχή.»

Η επανέκδοση του άλμπουμ φέρνει ξανά στη ζωή όλες τις πρωτόλειες ηχογραφήσεις, live στιγμές, πρόβες και ανέκδοτες εκτελέσεις, μεταξύ αυτών και συμμετοχή της Kendra Smith λίγο πριν την αποχώρησή της από το συγκρότημα. Οι ζωντανές ηχογραφήσεις από CBGB’s, Zaders και Soap Creek αποτυπώνουν την αυθεντική μαγεία των συναυλιών της εποχής.

Η remastered έκδοση από τις αυθεντικές αναλογικές μπομπίνες ακούγεται -όπως λέει ο Steve Wynn- «ακριβώς όπως θυμάμαι τη μέρα που το μιξάραμε».

Ένας δίσκος που ωριμάζει με τον χρόνο…

Όπως το Berlin του Lou Reed ή το Blood on the Tracks του Dylan, έτσι και το Medicine Show είναι ένα άλμπουμ που χρειάζεται χρόνο για να εκτιμηθεί πλήρως. Πρόκειται για μια συναισθηματική διαδρομή, μια εξομολόγηση που δεκαετίες μετά ακούγεται πιο ζωντανή από ποτέ.

«Η δημιουργία του Medicine Show υπήρξε μια εξαντλητική διαδικασία: ένταση, πίεση, συγκρούσεις — αλλά ταυτόχρονα προσέφερε μια ανεξάντλητη καλλιτεχνική ικανοποίηση και ένα λυτρωτικό ταξίδι μέσα στη μνήμη και τον ήχο», αναφέρει ο Steve Wynn.

Ένα ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν

Η συναυλία στο Gagarin 205 θα είναι μια ευκαιρία να δει κανείς ζωντανά τη μπάντα που καθόρισε την Paisley Underground σκηνή, να ακούσει τα αγαπημένα τραγούδια αλλά και να ζήσει τη μοναδική εμπειρία του Medicine Show, όπως ποτέ ξανά.

Μια βραδιά για τους παλιούς θαυμαστές, αλλά και για όσους ανακάλυψαν τον ήχο τους πρόσφατα — ένα ταξίδι από το παρελθόν στο παρόν, με τον ήχο μιας μπάντας που συνεχίζει να εμπνέει.

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026

Gagarin 205 Live Music Space

Λιοσίων 205, Αθήνα

Σταθμός Μετρό «Αττική»

Τιμές εισιτηρίων

Early bird: 27 ευρώ

Προπώληση: 30 ευρώ

Προπώληση: more.com

τηλεφωνικά 211 7700 000