Το pop punk / pop rock συγκρότημα, The Unfamiliars?, επιστρέφει με ένα νοσταλγικό single που γράφτηκε στην καρδιά του χειμώνα για τις καλοκαιρινές αναμνήσεις που μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε…

Το Bottles είναι το 4ο single το οποίο θα ακολουθήσει σύντομα και η κυκλοφορία του πρώτου τους ολοκληρωμένου album. Με σταθερότητα και συνέπεια, οι The Unfamiliars? επιμένουν οπτικά στη vintage αισθητική της βιντεοκασέτας, την οποία παντρεύουν με το νοσταλγικό θέμα του τραγουδιού και τις γλυκόπικρες μελωδίες τους.

«Το Bottles γράφτηκε κατά τη διάρκεια μιας πολύ κρύας νύχτας ενώ αναπολούσαμε το καλοκαίρι και τις στιγμές ανεκτίμητης αξίας που έχουμε ζήσει με τους φίλους μας. Έτσι λοιπόν, φέτος συγκεντρώσαμε τις στιγμές που μοιράστηκαν οι φίλοι μας μαζί μας, στέλνοντάς μας videos από τις διακοπές τους τις οποίες συνδυάσαμε με πλάνα από μία σπιτική πρόβα μας για να αναπαράξουμε όσο πιο πιστά γίνεται τη δημιουργική φάση και τα θέματα του τραγουδιού.»

Την παραγωγή του single επιμελήθηκε αποκλειστικά ο Γιώργος Πρινιωτάκης στα Artracks Studios ενώ τη μουσική έγραψε ο Δημήτρης Αμβράζης και τους στίχους η Μαρτίνα Δημοπούλου. Την εικονοληψία και το μοντάζ υπογράφει η Αρετή Κατσούλα, ενώ το color ανέλαβε η The End Post-Production.

So what if it’s cold outside?

So what if we kissed only to say goodbye?

I still see us dancing barefoot

On the beach, at night, in the rain, on the road

And I never wonder

Whether you were right or wrong

I fill up a bottle with summer and drink it all

The day you turned away

And left us behind and never looked back

I don’t mind walking alone

You can have my regrets, all the money in the world

And I never wonder

Whether you were right or wrong

I fill up a bottle with summer and drink it all

And drink it all

And drink it all

You’d give your kingdom for a sip

But still you wouldn’t be happy

‘Cause when you have to pay for it

It’s usually not worth it

And I’ll never wonder

Whether you were right or wrong

I’ll fill up a bottle with summer and drink it all

I’ll fill up a bottle with summer and

Fill up a bottle with summer and

Fill up a bottle with summer and

Fill up a bottle with summer and drink it all

And drink it all

And drink it all

And drink it all

And drink it all