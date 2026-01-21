Ο Θέμος “Apicos” Ρίζος παρουσιάζει την πρώτη του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Εντατική Ψυχοθεραπεία». Ο δίσκος περιλαμβάνει έξι νέα τραγούδια και δύο διασκευές, όπου συναντιούνται πολλές επιρροές, από το rock ‘n’ roll μέχρι το ρεμπέτικο και τη χιπ-χοπ.

«Προβληματιζόμουν για καιρό ως προς το αν θα χωρούσαν όλα αυτά σε ένα album, καθώς πέρα από τις διαφορετικές μουσικές κατευθύνσεις, κάποια τραγούδια είναι χιουμοριστικά, ενώ άλλα πιο εσωτερικά» εξηγεί ο Θέμος “Apicos” Ρίζος. «Στην πορεία συνηδειτοποίησα ότι είναι απλώς θέμα απόφασης να πω “είμαι όλα αυτά μαζί”. Αν πάντως τελικά υπάρχει ένα συνεκτικό στοιχείο, τουλάχιστον ως προς τη θεματολογία, αυτό είναι η ανθρώπινη συμπεριφορά. Με ενδιαφέρει πολύ γιατί φέρονται οι άνθρωποι όπως φέρονται, κυρίως στις σχέσεις τους, αλλά όχι μόνο. Δεν έχω απαντήσεις, αλλά ελπίζω με κάποια από τα τραγούδια μου να θέτω μερικά ενδιαφέροντα ερωτήματα. Εξάλλου, αυτό νομίζω ότι κάνει και η σωστή ψυχοθεραπεία».

Στον δίσκο ο Θέμος “Apicos” Ρίζος συνεργάζεται ξανά με τη Μαριώ (μετά το single «Το Λιμάνι»), αυτή τη φορά σε μία διασκευή του «Θεέ μου μεγαλοδύναμε», Συμμετέχουν επίσης η Μαρία Κηλαηδόνη στην μπαλάντα «Αντίο ξανά», καθώς και η Γεωργία Πεχυνάκη στο opening track «Εμμονή» και στη δεύτερη διασκευή του δίσκου, το «Απότομα» του Μανώλη Χιώτη.

Η «Εντατική Ψυχοθεραπεία» κυκλοφορεί σε Spotify, YouTube, Apple Music και όλες τις υπόλοιπες ψηφιακές πλατφόρμες από την 1db Black & White.