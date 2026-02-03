Ο Θοδωρής Βουλγαράκης μας παρουσιάζει την πρώτη του επίσημη κυκλοφορία, το single “Αχ Κική” μια γλυκιά, ατμοσφαιρική bossa nova, που εξυμνεί τον έρωτα και την παντοτινή αγάπη και αποτελεί τον προπομπό του επερχόμενου album “Βάλε Κρασί να στα Πω…”.

Η νέα δισκογραφική δουλεία του Θοδωρή Βουλγαράκη με την μακροχρόνια και πολυεπίπεδη ενασχόληση του στον χώρο της έντεχνης και ροκ μουσικής, σηματοδοτεί μια ώριμη επιστροφή στην δημιουργία! Μας συστήνεται με το τραγούδι “Αχ Κική”, μια προσωπική ιστορία, αφιερωμένη σε ένα πρόσωπο – σύμβολο, την γυναίκα της ζωής του!

Μέσα από τις λέξεις και τις μελωδίες του η σύντροφος του γίνεται “η μουσική του κόσμου”, η έμπνευση και η μεγάλη του αγάπη. Μουσικά, αυτό που ξεχωρίζει είναι η αιθέρια και λιτή ενορχήστρωση, που κρύβει όμως και εκπλήξεις! Αποτυπώνοντας με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την ευαισθησία, την καθαρότητα και την μοναδική καλλιτεχνική του ταυτότητα.

Το τραγούδι “Αχ Κική” του Θοδωρή Βουλγαράκη είναι μια ξεχωριστή ερωτική μπαλάντα που έρχεται με τις μελωδίες του να ζεστάνει την καρδιά μας με την καθαρότητα που αποπνέει!

Στίχοι – Μουσική: Θοδωρής Βουλγαράκης

Κυκλοφορεί από την Plus Rec.

Σαν σονάτα αλέγκρα κοιταχτήκαμε ευθύς

Και σαν οπερέτα τα γέλια της στιγμής

Κάτι σαν ροκ μπαλάντα χτυπούσε η καρδιά

Και μπλέχτηκαν στιχάκια στα μαύρα σου μαλλιά

Αχ Κική αχ Κική είσαι του κόσμου η μουσική

Αχ Κική μόνο εσύ μου ταξιδεύεις τη ψυχή

Στο πρώτο ραντεβού μας χορέψαμε ένα βαλς

Στο πρώτο μας χειμώνα ένα σόλο τζαζ

Κάτι σαν μπλουζ κομμάτι φάνταζε ο ουρανός

Και κάθε σύννεφο σου γινότανε Ρυθμός

Αχ Κική αχ Κική είσαι του κόσμου η μουσική

Αχ Κική μόνο εσύ μου ταξιδεύεις τη ψυχή

Αχ Κική αχ Κική είσαι του κόσμου η μουσική

Αχ Κική μόνο εσύ μου ταξιδεύεις τη ψυχή…

Αχ Κική αχ Κική είσαι του κόσμου η μουσική

Αχ Κική μόνο εσύ μου ταξιδεύεις τη ψυχή!