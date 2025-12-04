Ελάτε να θυμηθούμε τα ξεχασμένα.
Αμέτρητα σκηνικά, έκστασης και σουρεαλισμού.
Μας έκαναν φίλους — μεταξύ μας, με τη χωριατίλα, και την πανκίλα. Μεγαλώνουμε μαζί. Και το γιορτάζουμε όπως ξέρουμε: με φασαρία, χορό και χαμόγελα μέχρι το πρωί. Με ανεκδιήγητους guests και τρελές εκπλήξεις…
Ευχαριστούμε όλα εσάς που ήσασταν εκεί — στα βανάκια, στα ξημερώματα, στα soundchecks, στις μπύρες, στα λάθη και στα γλέντια. Χωρίς εσάς, δεν θα είχε νόημα.
Για αυτό σας καλούμε όλους στα γενέθλια μας !
Γιατί τα 10 δεν είναι ποτέ αρκετά…
Το πλήρες πρόγραμμα συναυλιών των Θραξ Πανκc
04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — BLACK BOX, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — MISIRLOU LIVE STAGE, ΞΑΝΘΗ
06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — 8 BAR, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — CIRCUS ENTERTAINMENT, ΛΑΡΙΣΑ
12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — FRIDA BAR, ΠΑΤΡΑ
13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — GAGARIN, ΑΘΗΝΑ
16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — CAFE SANTAN, ΒΟΛΟΣ
18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — STAGE, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — MANDRAKOUKOS, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ
20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — WE SKG, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — FABRICA STAGE, ΔΡΑΜΑ
ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC:
Βαϊτσης Χαρακοπίδης – Γκάιντα, Καβάλ, Keys
Γιώργος Σταυρίδης – Νταούλι, Λύρα
Πάνος Γκίνης – Κιθάρα, Loops
Μάρκος Κουτσιανάς – Ηχητική Επιμέλεια
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου
Gagarin 205
Λιοσίων 205, Αθήνα
2114112500
Εισιτήριο: 12€
Προπώληση: more.com