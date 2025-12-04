Ελάτε να θυμηθούμε τα ξεχασμένα.

Αμέτρητα σκηνικά, έκστασης και σουρεαλισμού.

Μας έκαναν φίλους — μεταξύ μας, με τη χωριατίλα, και την πανκίλα. Μεγαλώνουμε μαζί. Και το γιορτάζουμε όπως ξέρουμε: με φασαρία, χορό και χαμόγελα μέχρι το πρωί. Με ανεκδιήγητους guests και τρελές εκπλήξεις…

Ευχαριστούμε όλα εσάς που ήσασταν εκεί — στα βανάκια, στα ξημερώματα, στα soundchecks, στις μπύρες, στα λάθη και στα γλέντια. Χωρίς εσάς, δεν θα είχε νόημα.

Για αυτό σας καλούμε όλους στα γενέθλια μας !

Γιατί τα 10 δεν είναι ποτέ αρκετά…

Το πλήρες πρόγραμμα συναυλιών των Θραξ Πανκc

04 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — BLACK BOX, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

05 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — MISIRLOU LIVE STAGE, ΞΑΝΘΗ

06 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — 8 BAR, ΚΟΜΟΤΗΝΗ

07 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — CIRCUS ENTERTAINMENT, ΛΑΡΙΣΑ

12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — FRIDA BAR, ΠΑΤΡΑ

13 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — GAGARIN, ΑΘΗΝΑ

16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — CAFE SANTAN, ΒΟΛΟΣ

18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — STAGE, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — MANDRAKOUKOS, ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — WE SKG, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

21 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ — FABRICA STAGE, ΔΡΑΜΑ

ΘΡΑΞ ΠΑΝΚC:

Βαϊτσης Χαρακοπίδης – Γκάιντα, Καβάλ, Keys

Γιώργος Σταυρίδης – Νταούλι, Λύρα

Πάνος Γκίνης – Κιθάρα, Loops

Μάρκος Κουτσιανάς – Ηχητική Επιμέλεια

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

Gagarin 205

Λιοσίων 205, Αθήνα

2114112500

Εισιτήριο: 12€

Προπώληση: more.com