Ο Κώστας Μακεδόνας παρουσιάζει το νέο του Album, με τίτλο «Τραμπάλα» σε μουσική του Γιάννη Χριστοδουλόπουλου και στίχους του κορυφαίου μας στιχουργού Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Σημείωμα Λευτέρη Παπαδόπουλου

«Η Τραμπάλα γεννήθηκε από μια απλή αλλά ουσιαστική ανάγκη:

να συναντηθούμε, να ισορροπήσουμε για λίγο πάνω στο ίδιο σανίδι.

Ο Γιάννης έφερε τη μουσική του με καθαρότητα και ουσία.

Ο Κώστας την γεμάτη ψυχή φωνή του.

Εγώ, τις λέξεις μου — δοκιμασμένες πια, αλλά πάντα πρόθυμες να ξαναπαίξουν.

Η Τραμπάλα, μας πάει πότε χαμηλά πότε ψηλά, όπως ακριβώς και τα τραγούδια…

Που ισορροπούν ανάμεσα στη μνήμη και την προσδοκία, στη σιωπή και στην εξομολόγηση, στο βάρος και στο παιχνίδι.

Καλή ακρόαση»!

Λ.Π.

Το άλμπουμ αυτό, αποτελεί αδιαμφισβήτητα έναν μεγάλο δισκογραφικό πλούτο, καθώς δεν είναι πολλοί οι τραγουδιστές στους οποίους ο μεγάλος στιχουργός έχει εμπιστευτεί υλικό του τα τελευταία χρόνια.

Τα τραγούδια αυτά αποτυπώνουν αριστοτεχνικά την εσωτερική αναζήτηση και την δύναμη της ανθρώπινης εαυλωτότητας. Αναζητούν και αναδεικνύουν την επιθυμητή ισορροπία του μέσα μας και της τραμπάλας της ζωής.

Ο Γιάννης Χριστοδουλόπουλος αναφέρει:

«Εν αρχήν ο λόγος!

Τόσο σπουδαίος, τόσο παρών!

Καινούργια ελληνικά τραγούδια»!

Γ. Χ.

Το Album «ΤΡΑΜΠΑΛΑ» περιέχει τα τραγούδια :

1. Να κλαις αυτούς που δε δακρύζουνε

2. Τραμπάλα

3. Άγγελος δραπέτης

4. Ένα καρφί στον τοίχο

5. Σιγανοψιχάλισμα

6. Τσιφτετέλι

7. Αύριο