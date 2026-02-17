Ο ταλαντούχος μουσικός και Dj Chris Kaltsas μας προτείνει ένα ξεχωριστό smooth pop remix στο τραγούδι «Μου λες να ξεχάσω» του Μίμη Πλέσσα, που ερμήνευσε το 1967 η αγαπημένη, συγκλονιστική Τζένη Βάνου.

Ο Χρίστος Καλτσάς, καλλιτέχνης με υψηλή αισθητική και με μεγάλη μουσική εμπειρία, έχει πετύχει ένα εξαιρετικό «πάντρεμα» του ελαφρού τραγουδιού με ήχους από νεότερες μουσικές τάσεις. Έτσι, το πρωτότυπο άκουσμα, μέσα από αυτό το remix μεταμορφώνεται σε ένα σύγχρονο ερωτικό τραγούδι που κρατά την αίγλη των παλιών ρομαντικών ελαφρών δημιουργιών.