Η Vasilikí συνεχίζει να ηχογραφεί τα τραγούδια της και παράλληλα συνεχίζει να «πειράζει» αγαπημένα της τραγούδια, τραγούδια που κάποτε σημάδεψαν κάποιο κομμάτι της ζωής της.

Έτσι μετά τη πολύ πετυχημένη διασκευή στο “Cheri Cheri Lady” μας ταξιδεύει στα τέλη των 90s τότε που οι Placebo απογείωναν τη καριέρα τους με το “Every You Every Me” – ένα τραγούδι που ανακατασκευάζει έτσι, ώστε να ακούγεται πραγματικά δικό της.

Παραγωγός και σε αυτό, ο Σταύρος Τσαρούχας, που ως συνθέτης και παραγωγός συμμετέχει με 3 τραγούδια στο νέο άλμπουμ της Doja Cat.