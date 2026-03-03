Ένα νέο τραγούδι υψηλής αισθητικής έρχεται να ενώσει τη διαχρονική ποίηση με τη σύγχρονη δημιουργία. Το «Όταν βραδιάζει», σε ποίηση του σπουδαίου ποιητή Ναπολέoντα Λαπαθιώτη και μουσική του συνθέτη Κοσμά Σταυρίδη, κυκλοφορεί ψηφιακά από την Spider Music, με ερμηνευτή τον ξεχωριστό Βασίλη Γισδάκη.

Η ερμηνεία του Βασίλη Γισδάκη, στο «Όταν Βραδιάζει» προσδίδει αυθεντικότητα και βάθος. Με τη χαρακτηριστική, δωρική φωνή του, υπηρετεί τον ποιητικό λόγο με σεβασμό και εκφραστικότητα, αναδεικνύοντας κάθε λέξη και κάθε συναίσθημα.

Ο Βασίλης Γισδάκης είναι ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους ερμηνευτές του ελληνικού έντεχνου και λόγιου τραγουδιού. Με πορεία που χαρακτηρίζεται από συνέπεια, καλλιτεχνική ποιότητα και επιλεκτικές συνεργασίες, έχει ξεχωρίσει για τη βαθιά, εκφραστική του φωνή και τη θεατρικότητα της ερμηνείας του.

Η συνεργασία-σταθμός στην καριέρα του υπήρξε με τον σπουδαίο συνθέτη Μάνο Χατζιδάκι. Αξιοσημείωτη στιγμή της καριέρας του ήταν η ερμηνεία του στο τραγούδι «Το ταξίδι» σε μουσική του Μάνου Χατζιδάκι και τους τελευταίους στίχους που έγραψε ο Νίκος Γκάτσος.

Έχει συνεργαστεί με σημαντικούς δημιουργούς και έχει συμμετάσχει σε συναυλίες και παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα, καθώς και στο εξωτερικό. Το ρεπερτόριό του περιλαμβάνει έργα μεγάλων ποιητών και συνθετών.

Κάποιες από τις συνεργασίες του είναι:

Με την Ορχήστρα Χρωμάτων σε συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, στο Μέγαρο Μουσικής και το Ηρώδειο, σε προγράμματα όπως: «Αφιέρωμα στους BEATLES», «Μπαλάντες», «Τραγούδια του Αιγαίου»

Με το Μουσικό Σύνολο Μάνος Χατζιδάκις.

Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Με την Συμφωνική Ορχήστρα Βόλου.

Με τα Μουσικά Σύνολα της ΕΡΤ σε συναυλίες στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Με την Καμεράτα.

Με την Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου.

Με σημαντικούς ερμηνευτές, όπως : Μ. Φαραντούρη, Μ. Μητσιά, Αλ. Ιωαννίδη, Ρ. Αντωνοπούλου, Σ. Λεονάρδου, Σ. Γιαννάτου, Κ. Βέτα, Ν. Βενετσάνου, Α.Καγιαλόγλου, Β.Λέκκα, Θ. Λιούγκο, Γ. Ανδρεάτο, Ε. Πασπαλά.

Το ποίημα του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη, «Όταν βραδιάζει» είναι βαθιά λυρικό και εσωτερικό, διατηρώντας μέχρι σήμερα τη συγκινησιακή του δύναμη. Η μελοποίηση του από τον Κοσμά Σταυρίδη αναδεικνύει τη μελαγχολική ατμόσφαιρα και τον ρομαντικό πυρήνα του ποιήματος, δημιουργώντας ένα τραγούδι που ισορροπεί ανάμεσα στην έντεχνη ελληνική δημιουργία και στη λόγια μουσική ευαισθησία.

Το «Όταν βραδιάζει» είναι διαθέσιμο από την Spider Music σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ὅταν βραδιάζει, μέσα μου, ξυπνοῦν τὰ περασμένα…

Ξυπνοῦν ἀργά, σὰ μουσικὲς νεκρὲς ἀπὸ καιρό,

– σὰ μουσικὲς ποὺ χάθηκαν, καὶ ποὺ τὶς λαχταρῶ,

κι ἔρχονται πάλι, μαγικὰ κι ἀνέλπιδα, σὲ μένα…

Πόθοι, παράπονα παλιά, νοσταλγικὲς φωνές,

λόγια βαθιὰ κι ἀξέχαστα, κι ὡστόσο ξεχασμένα,

παράξενα χειμαιρικὲς ἀγάπες μακρινές,

ὅπως ἡ φλόγα μιᾶς αὐγῆς, ὑψώνονται σὲ μένα

Μιὰ βρύση, τότε, μαγική, μοῦ λύνεται ξανά,

καὶ τὸ τραγούδι ρυθμικὸ στὰ χείλη μου ἀνεβαίνει,

– ἕνα τραγούδι καθαρό, καθὼς τὰ δειλινὰ

ποὺ μέσα του λυτρώνονται, καὶ ζοῦν οἱ πεθαμένοι…