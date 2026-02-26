Ένα νέο single από τον τραγουδοποιό Βασίλη Πάντσιο!

Το τραγούδι “Άνεμος” είναι μια έντεχνη μπαλάντα με το ιδιαίτερο ύφος του δημιουργού.

Ένα τραγούδι αποχαιρετισμού που ξετυλίγεται ταυτόχρονα μέσα στη φύση και στον εσώτερο κόσμο. Ο άνθρωπος γίνεται συμβολικά άνεμος και φέρει μέσα του το υλικό της ψυχής που δε μπορεί να μείνει στάσιμο, που διαρκώς μεταβάλλεται. Περιπλανιέται σε ένα ταξίδι ζωής κουβαλώντας μαζί του μια αγάπη που τον καθορίζει. Η μορφή της αγαπημένης του εμφανίζεται συνεχώς μπροστά του, άλλοτε φωτεινή κι άλλοτε σκιώδης, στοιχειώνοντάς τον.

Η φύση (ποτάμι, βουνά, δέντρα, σύννεφα) λειτουργεί σαν καθρέφτης του συναισθήματος και αντανακλά με δραματικό τόνο το προσωπικό βίωμα. Ένας ρομαντισμός και μια λυρική μελωδία, που ταλαντεύεται ανάμεσα στη μνήμη, τον καημό και την αιώνια κίνηση.

Ο άνεμος λειτουργεί ως κεντρικό σύμβολο της φυγής και της ελευθερίας. Μιας ελευθερίας που φαίνεται να υποτάσσεται μόνο στην αγάπη.

Στίχοι, μουσική – Βασίλης Πάντσιος

Μπάσο, κιθάρα, πλήκτρα, programming – Βασίλης Πάντσιος

Παραγωγή, μίξη – Βασίλης Πάντσιος

Άνεμος βγαίνει τρέχει και σφυρίζει

άνεμος πέρα απ’ τον ορίζοντα

βλέπω την εικόνα σου, βλέπω την εικόνα σου μπροστά

Άνεμος είμαι και ποτέ μου δε κρατιέμαι

μόνο για σένα όλα τα απαρνιέμαι

Κοιτώ τα σύννεφα να περνάνε

τα βουνά να καβαλάνε

και τα δέντρα τραγουδάνε

Μέσα βαθιά στα σκοτάδια,

βλέπω καταπράσινα λιβάδια

μέσα στα σκοτάδια.

Άνεμος τρέχει και σφυρίζει, το ποτάμι πίσω δε γυρίζει

ήτανε στο χάσιμο του φεγγαριού,

που μου ‘δωσες πικρό φιλί του αποχαιρετισμού

Κι ύστερα χαθήκαμε ξανά

άνεμος γινήκαμε, πέρα απ’ τον ορίζοντα

Κι ύστερα χαθήκαμε ξανά

μα όπου και να πάω τα μάτια σου με καίνε σα φωτιά

Ένα ματωμένο φεγγάρι, ήρθε τώρα να σε πάρει

αγάπη μου ήρθε να σε πάρει, ένα ματωμένο φεγγάρι

Κι ύστερα χαθήκαμε ξανά

φιγούρες στην ομίχλη, πέρα απ τον ορίζοντα

Κι ύστερα χαθήκαμε ξανά

μα όπου και να πάω βλέπω την εικόνα σου μπροστά