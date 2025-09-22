Πιστός στα καλοκαιρινά του ραντεβού, ο εμβληματικός Βασίλης Παπακωνσταντίνου, θα δονήσει και φέτος τις καρδιές μας, χαρίζοντας μας μοναδικές βραδιές.

Ο Βασίλης, ο αιώνιος έφηβος με την αισθαντικά τρυφερή φωνή και με μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, με θρυλικές συνεργασίες και αξέχαστα διαχρονικά τραγούδια, δεν έχει μόνο κατακτήσει τις σκηνές της Ελλάδας, αλλά έχει επηρεάσει βαθιά και στιγματίσει το ελληνικό τραγούδι.

Στο Θέατρο Βράχων «Μελίνα Μερκούρη», θα έχουμε την ευκαιρία να τραγουδήσουμε μαζί του τα τραγούδια – «ύμνους» του και να γίνουμε όλοι μαζί «ένα» κάτω από τη μαγική φωνή του. Με το ρεπερτόριό του να περιλαμβάνει τα πιο εμβληματικά του τραγούδια, κάθε συναυλία είναι ένα βαθύ μουσικό ταξίδι, μια διαδρομή στις συγκινητικές και συγκλονιστικές μελωδίες που έχουν καθορίσει σημαντικές στιγμές στη ζωή μας.

Μαζί του οι μουσικοί:

Ανδρέας Αποστόλου: Πιάνο – keyboards

Μαίρη Μπρόζη: Βιολί – τραγούδι

Γιάννης Αυγέρης: Κιθάρες

Απόστολος Μόσιος: Κιθάρες – τραγούδι

Γιώργος Κατσίκας: Τύμπανα

Πέτρος Βαρθακούρης: Ηλεκτρικό Μπάσο

Ανδρέας Αποστόλου: Ενορχηστρώσεις

Επιμέλεια ήχου: Γιώργος Καραγιαννίδης, Λυσιέν Κλήμης

Επιμέλεια φώτων: Γιάννης Δίπλας

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00



Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

Τιμές εισιτηρίων: Προπώληση: 17€ | Ταμείο:20€

Προπώληση: more.com